AMD Radeon RX 6600 规格泄露：8GB 14 Gbps 显存

IT之家 10 月 11 日消息 VideoCardz 现放出了一张 AMD Radeon RX 6600 的 GPU-Z 规格截图，揭示了部分细节。

这款显卡将会是基于 Navi 2X 架构的中端显卡，也将是 AMD 推出的最入门级的桌面 RDNA2 卡，具有 1792 个流处理器，比完整的 Navi 23 GPU 减少了 256 个内核。

与 XT 版本相比，AMD Radeon RX 6600 的频率更低，默认频率 2044 MHz，加速频率 2491 MHz，分别比 XT SKU 低了 319 和 98 MHz。

目前来看，GPU 核心频率并不是它相比 XT 的唯一削减，该卡的显存带宽也将从 256 GB/s 缩减到到 224 GB/s，导致显存速度从 16 Gbps 降低到 14 Gbps。

下图采用 Sapphire RX 6600 Pulse，频率为参考频率，配合 Windows 10 中的 Adrenaln 21.30.17.06 驱动程序。

IT之家了解到，这款显卡配备了 8GB 的 SK 海力士 GDDR6 显存，位宽 128bit，大部分参数相比 6600 XT 都有所限制，以此避免这款显卡冲击到 6600 XT 的市场，但因为性能受限所以 TDP 也只有 132W 。

AMD 声称他们的 RX 6600 平均每瓦性能比 GeForce RTX 3060 高 1.3 倍，这似乎是这款新品的主要卖点。该卡于 10 月 13 日正式上线，这应该也是评测解禁的日期。