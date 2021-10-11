SpaceX 准备安装星际飞船发射塔巨型机械臂，月底有望完工

10 月 11 日消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 的多位铁粉声称，该公司已经开始准备在其星际基地“发射塔”上安装两条巨型机械臂，用于举起、堆叠甚至捕捉返回的星际飞船和超重型火箭助推器。

SpaceX 高达 145 米的发射塔上预计将安装三条机械臂。9 月初，该公司安装了名为“快速断开”（Quick Disconnect）的机械臂，用于将航天器安全地固定在发射台上，进行发射前的准备工作。

另外两条机械臂被 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 称为“机甲酷斯拉”(Mechazilla)，公司内部戏称其为“筷子”，它们可以帮助举起、堆叠以及捕获星际飞船及其助推器。

此前，预制的机械臂部件已经在 7 月末开始运抵星际基地，两条机械臂的基本结构几乎完成，其余时间用来铺设管道、布线和进行较小的结构补充。在首批部件运抵后不到三个月，SpaceX 垂直竖起了机械臂“脊椎”，即支撑两条机械臂并连接到发射塔上的装备，并将其安装在临时夹具上。

两天后，SpaceX 用星际基地最大的起重机举起并翻转了第一个抓臂，使其进入正确的方向。然而，要安装这两条机械臂，SpaceX 似乎需要第二台起重机同时举起和翻转第二个抓臂，并将其移动到适当的位置，这样巨大的钢销才可以穿过它们的两个铰链。

也许是受当地强风影响，右机械臂目前继续悬挂在离最终将安装它的臂架只有几米远的起重机上，而左臂还没有移动到最近到位的第二台起重机上。

不过，SpaceX 最终显然已经准备好将两条机械臂安装在塔架上。该公司预计 Mechazilla 可能会在本月底完全安装完毕，并准备好进行测试。

今年 1 月份，马斯克宣布了新的计划，希望通过大幅缩短周转时间来增加飞行次数。其中的关键就是新建发射塔，它可以捕捉返回地球的助推器。马斯克承诺，周转时间可以降至 1 小时以下，并证实未来的星际飞船将使用相同的设施回收。