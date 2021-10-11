手机保护壳/保护膜调查：近半用户贴玻璃膜，三成多用户使用硅胶壳

10 月 11 日上午消息，手机保护壳和保护膜是个有意思的话题，多数用户都会在买新手机后配上这些，将自己的新机保护好。但对手机壳/膜的具体选择又是什么样的？外媒 gsmarena 就在近期对此做了一项调查。

关于保护膜：近半用户都选择玻璃膜

根据调查结果，大多数人都会手机上使用屏幕保护膜。很少一部分是出厂自带的塑料膜之类的，但大多数人还是更喜欢玻璃膜，显然后者更耐用。

▲ 47% 的用户都会贴玻璃膜

这也是一些人更喜欢非曲面屏手机的原因 —— 这种屏幕的玻璃膜基本没有，即便有，也很难贴好。

当然，这其中一个重要原因是，现在的手机屏幕越来越大，也越来越脆弱，屏幕坏了基本手机什么都干不了，而且维修很贵。

也有近三分之一的用户不贴保护膜；以及 11% 的用户只是用个第三方塑料膜，这种保护不如玻璃膜那么好，但足够了。

关于保护壳：更多用户选择硅胶壳

目前，很多安卓手机都会在包装中附带一个便宜的透明硅胶套，对 37% 的人来说，这已经足够了。既然有免费且足够好用的，没必要买其他的。

▲ 保护壳还是硅胶的天下

轻薄壳是第二受欢迎的选择，戴上壳增加体积看来不是太多人都能接受。一些人提到他们更喜欢带盖那种保护壳。虽然我们觉得这种已经过时，还是有人选的，毕竟有它的话，手机 + 屏幕都会得到保护。

另外，有 14% 的用户选择厚重款手机壳。这种能提供更好的保护，但确实会明显增加手机重量，我们估计国外用户选这种的比例可能高于国内。

充电器取消了 能换成保护壳/膜吗

近年来，智能手机包装内附带的东西是越来越少了。苹果三星和其他大公司都已经或者即将不再附带充电器。

已经拿走的东西估计不会再回来。这点很难再回头。但希望他们能考虑附带个好一点的保护膜或保护壳，相信大多数人会用到这些。不需要他们再额外购买。

对电子产品来说，现在摔坏后很多都不值得修，或者因为维修价格太贵导致用户放弃了。多一套这个东西，对环保来说，也许也是有利的。