新氧：就使用明星照片引发的网络侵权向当事人道歉并积极沟通和解，将配合法院工作

IT之家 10 月 11 日消息 相信大家或多或少都听过新氧医美 App 的广告。后有网友反馈称，以新氧为首的多种医美平台不顾国家一系列强监管政策依旧“顶风作案”。

例如，10 月以来，杨颖、杨洋、华晨宇、李冰冰、宋茜、景甜、等数十位明星起诉“新氧”、“更美”等医美平台的网络侵权责任纠纷案件，密集开庭。

除了明显侵权，新氧”、“更美”App 还通过滥用、错用、违法违规使用广告宣传，向青少年传递相貌焦虑，例如广告中暗示：相貌与明星不同，就不够美，就是丑陋；并向用户兜售社会焦虑，似乎只要通过医美和整容，就可以取巧获得“成功”。

IT之家了解到，国家卫健委等 8 部委在今年 6 月发布了《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》；市场监管总局 8 月发布《医疗美容广告执法指南（指导意见稿）》，打击医美广告制造容貌焦虑；药监局 9 月 1 日再发文要求医美平台等网络交易平台应当对入驻企业和产品资质进行审核，发现违规行为和违规产品信息应当及时进行处置并报告。

一个月之后，新氧科技今日上午在“新氧健康在线”针对使用明星照片引发的网络侵权责任纠纷向当事人进行道歉。

新氧表示，当前正在与当事人积极沟通和解，也将全力配合北京互联网法院的相关工作。当前案件还在诉讼程序，新氧对所有当事人造成的困扰表示歉意，也全面接受批评和指正，坚决整改。