10 月 11 日起，中国铁路新增山东省内晚间动车服务出行

IT之家 10 月 11 日消息 据济南铁路发布，10 月 11 日零时起，全国铁路实行今年第四季度列车运行图，中国铁路济南局集团有限公司（简称国铁济南局）办理旅客列车总数 943 列，其中跨省旅客列车 698 列、省内旅客列车 245 列，铁路客运产品供给进一步优化，旅客出行更加便利高效。

国铁济南局统筹新线和既有线运输能力，科学制定中长途旅客列车开行方案，变更运行区段 6 对，改经由 5.5 对，其中烟台至昆明 K878/5、K876/7 次运行区段缩短至贵阳，哈尔滨西至青岛北 G1206/7、G1208/5 次延长至牡丹江，伊宁至济南 Z358/5、Z356/7 次运行区段缩短至乌鲁木齐。调图后，青岛至徐州东 G454/1 次、济南西至上海虹桥 D2123/D2124 次、青岛北至太原 K882/3 次、沈阳北至荣成 G2652/3 次优化了列车运行区段，其中北京南至青岛北 G213 次末班车在北京南站由 18:10 分改为 19:45 发车，更加方便进京旅客返程。

增加省内晚间动车服务出行

IT之家获悉，新图进一步优化济南、青岛、潍坊、临沂间动车组列车开行方案，安排青岛北至济南西 G6928 次、青岛至济南东 D6012 次两趟末班车改经由济青高铁运行；增加青岛至潍坊 D9456/D9455 次高峰线列车 1 对，最大程度满足晚间青岛、潍坊等地去往济南的客流需求。增开青岛北至曲阜东 G5575/G5576 次高铁列车，为青岛至曲阜东方向增加下午时段列车 1 对。

铁路部门提示，调图后列车开行相关变化和服务资讯，旅客朋友可通过铁路 12306 网站、客户端、微信等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息、各大火车站公告，以便合理安排行程。