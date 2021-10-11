《仙剑奇侠传七》15 日正式发售，预售玩家上午 10 点解锁游戏

IT之家 10 月 11 日消息 《仙剑奇侠传七》将于 2021 年 10 月 15 日正式上市，目前预购活动已经停止，官网已在 10 月 10 号开启了正式销售通道。

游戏上市在即，方块游戏今日公布了游戏的一些说明信息：

1、按照国家相关政策规定，体验游戏需在方块平台个人中心中进行实名认证，请提前进行相关操作。

2、游戏正式解锁时间为 2021 年 10 月 15 日中午 12 点（预售玩家解锁时间为上午 10 点）。

3、参与预购的用户，可在平台个人中心“我的 CDK”或相关订单中查看到数字 CDK，建议立即前往方块平台客户端上进行激活。

4、官网购买数字版的用户无需操作，将自动被激活授权至当前帐号。

5、预售的实体版本将于 10 月 12 日开始陆续发货，实体版包装内不含数字授权码，正式销售的实体版本不含预售特典 10 月 15 日开始陆续发出实体部分，版本包含的数字 CDK 会立即发放至订单中。

6、在官网购买实体版的玩家，可在方块游戏平台的相关订单中查看到数字 CDK，建议立即前往方块平台客户端上进行激活，手动激活方法如下：

下载安装方块游戏平台，运行登陆，点击主界面右上角“＋”按钮

直接复制全部 CDK（不要复制空格）或手动输入全部 CDK（平台会自动添加“-”），点击”立即授权“按钮，完成激活

7、《仙剑七》计划将于 2021 年 10 月 14 日晚上 20 点在方块游戏平台开启预下载，预下载完成后仍需在 10 月 15 日更新重要文件才能解锁游戏。此外，如遇特殊情况，预下载开放时间将做临时调整，后续建议关注官网公告。

8、预购豪华版、标准版的用户额外获赠特典《仙剑奇侠传四》“回梦游仙主角武器外观”一套，该外观将在游戏解锁时自动发放至您的游戏中，无需手动激活。

9、实体版中包含有《仙剑七》福袋抽奖卡，用户收到后，刮开获得抽奖码一枚，可前往《仙剑七》官网参加福袋卡抽奖，福袋卡抽奖活动将于 10 月 17 日中午 12 点正式开放，详情请关注相关抽奖说明。

10、游戏过程中如遇其他问题，可在官网 FAQ 中查询相关问题解决方法，FAQ 链接：网页链接

IT之家了解到，《仙剑奇侠传七》是《仙剑奇侠传》系列的最新作品，本作注重剧情和游戏性的双重体验。故事围绕人、神、魔三族进行展开，在保证精彩演绎的同时，战斗系统较系列前作也做出重大变革，采用第三人称的即时战斗模式。

游戏标准版预售价格优惠至 138 元（原价 168 元），豪华版 399 元、数字版 128 元，Steam 平台版本将于 10 月 22 日发售。