【IT之家开箱】华硕 ProArt 创 16 图赏：创意与游戏兼顾的“西装暴徒”

IT之家9 月 40 日消息。在华硕最近的发布会上，华硕发布了 ProArt 创 16 系列笔记本，独特的旋钮令人非常好奇。IT之家已经收到了华硕 ProArt 创 16 的 2.5K 120Hz 屏版本，除此之外还有 4K OLED 屏幕版本可选。

ProArt 创 16 采用全金属机身，机身三围长 362mm；宽 264mm；高 19.6mm。重量约 2.4kg，整机厚重扎实，甚至通过了美国军规认证。A 面采用了简约的纯色设计，中间则是大大的 ProArt Logo。

B 面是一块兼具准确色彩和高分高刷的好屏了，实测色域覆盖了 99.7% 的 sRGB，83.8% 的 Adobe RGB 和 98.6% 的 P3 色域，亮度约也达到了 HDR500 的要求，是一块又大又亮又快的好屏。

屏幕上方还有带隐私拨片的摄像头。

C 键盘布局完整，数字小键盘，全高方向键和独立电源指纹一体式按键都有，数字小键盘下还有“Harman Kardon”大师音效的镌刻。电源键位于右上角，集成了指纹识别功能。

下方触控板非常大，手感顺滑舒适，支持 1024 级手写笔，可以当作一个简易的触控板使用，并且下方还有罕见的实体三键，能够显著减轻长时间工作带来的手指疲惫。

C 面下凹的旋钮可以用于在 Adobe 软件中进行调时间轴调笔刷粗细之类的操作，用来剪视频效率非常高。

最后来看下 D 面。D 面的设计非常独特，超大的进风口中有 StudioBook 的阳刻，底部还有两侧的 6W 扬声器开孔，经过哈曼卡顿的大师调音。

ProArt 创 16 的接口也是相当丰富，整机共有两个 USB Type-A 3.2 GEN 2，一个 SD EXPRESS7.0 高速读卡器，两个 USB Type-C 3.2 GEN2（支持 DP 输出和 PD 充电）、240W DC 电源接口、HDMI 2.1 和千兆网线接口。

目前华硕 ProArt 创 16 已经正式发布，RTX 3060 版仅需 10999 元，RTX 3070 版也只要 13999 元；除此之外，还有英特尔至强 W-11955M 处理器 + RTX A5000 专业卡的顶配工作站版，售价 39999 元。有特定领域需求的朋友们可以关注一下。IT之家已经为大家带来这台独特电脑的图文评测，欢迎前去阅读。