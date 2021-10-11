4680 大电芯、CTC 技术、一体压铸车身：马斯克去年画的饼，要在特斯拉柏林工厂烙出来了

就在两天前，特斯拉在德国把自己的看家本领都亮了出来，4680 大电芯、CTC 技术、一体压铸车身一个不少。

刚刚过去的上周末，特斯拉举办了一场名为“Giga Fest”的工厂开放日活动，邀请当地居民和媒体走进这座已经基本完工的新工厂内部参观。

从媒体放出的视频来看，柏林工厂主体建筑已基本完工，马斯克表示如果没有意外的话下个月就将会投产。

柏林工厂最大的亮点就是引入了特斯拉当下最先进的生产制造、产品设计技术，活动中特斯拉也毫无保留全部予以展出。

其工厂内部已经安置了一体式压铸机，可以直接压铸出 Model Y 的前后两段式的车身，从而大幅减少车身的零部件和生产复杂度。

此前发布的 4680 电芯也已经到了上车阶段，并且以 CTC 的方式直接铺设到了底盘之中，此举可以进一步减少电池包的零部件数量和重量，从而增加车辆的续航。

这两项技术由特斯拉在去年提出，在汽车行业都属于前沿技术，并无量产和应用案例，因此也受到了不少质疑。但随着柏林工厂的逐渐完工，特斯拉已经用实际的样本来回应了质疑。

此外，特斯拉还展出了可编程的投影大灯，同时其工厂内部布置了大量的工业机器人，也大幅减少了对人工的需求。

为了展示自己的科技范，特斯拉在工厂外部还布置了一个大型摩天轮和磁暴线圈（特斯拉线圈），科技朋克氛围满分。

▲ 特斯拉柏林工厂

4680 电芯亮相，CTC 技术也准备上车

在媒体展示的视频中，最令人惊奇的就是特斯拉在去年电池日活动上展示的 4680 电芯。

从媒体的视频来看，特斯拉柏林工厂或将会是最先用上这一产品的工厂，在展示的产品中，已经可以看到 4680 电芯出现在特斯拉 Model Y 的车身中。

▲ 特斯拉展示了 4680 电芯和 CTC 技术

4680 电芯的直径为 46mm，长度为 80mm，尺寸比特斯拉此前使用的 2170 电芯大了一倍，单体电芯的能量提升了 5 倍，输出功率提升 6 倍，配合着新的装配工艺，可以让电动车续航提升 54%，每千瓦时电池价格下降 56％，生产成本降低 69％。

从去年发布之后，松下、LG 等企业都在研究和改进生产线，都希望拿下特斯拉的订单，但另一方面特斯拉也并不甘心将动力电池完全交给供应商，自己也在研究生产。

目前特斯拉位于弗里蒙特加藤路的试点工厂正在加速生产 4680 电池。此外，特斯拉也为柏林工厂配备了电池工厂，主要产品也是 4680 电芯。德国时间 9 月 19 日上午，特斯拉电池工厂已经在德国柏林破土动工。

按照特斯拉的规划，在柏林电池工厂完工之前，特斯拉将会从弗里蒙特加藤路的试点工厂调配电芯送往德国，从这点来看，特斯拉此次在工厂内展示出来的 4680 电芯应该是从美国运输而来。

▲ 特斯拉展示了 4680 电芯

但最令人惊喜的倒不是特斯拉的 4680 电芯，因为这一产品多个电池企业都在研发，实现装车也是板上钉钉的事情，真正让人感到意外的是，特斯拉将此前公布的 CTC 技术（即将电芯直接集成到车辆底盘上）也展示了出来。

特斯拉认为这种装配工艺在保持容量不变的情况下，能够省掉 370 个车身零部件，减轻 10% 的车身重量，同时电池更接近车身中心，能够更好平衡车身，提升稳定性。

但直接省略掉电池模组和电池包在之前并没有经验，特斯拉则是首个尝试做出这样产品的企业。从照片上来看，特斯拉同时设计了适合 2170 电芯和 4680 电芯两种方案，让之前的旧电池也可以使用这一技术。

▲ 2170 电芯也可采用 CTC 技术

不过，从特斯拉现场公布的电芯型号来看，除了 4680 电芯与 2170 电芯，还有更多不同尺寸的电池，目前还不清楚这些电芯未来是否都会使用 CTC 技术上车。

汽车行业专家朱玉龙在自己的文章中介绍，特斯拉仍然采用的是侧面冷却的方式，4680 电芯采用了横向布置的方法，而 2170 电芯则采用了纵向布置的方法，底部也做了一些加强防护。

他认为特斯拉在设计过程中采用了大量的胶，对电芯之间和电芯上下的空间都做了填充，既能完成对结构连接的作用，也能对导热起到一定的阻隔作用。

而电芯的 CMU 应该都放到了电池的侧面尾端，同时特斯拉对 Bonding 铝丝焊接工艺进行了优化，把电芯和电池的管理系统的采集板连接在了一起。

在安全方面，为了能够让电芯在热失控的情况下尽快把气体排放出去，特斯拉在电池包一侧做了多个泄压阀设计，朝向侧下方。而在采用了 CTC 技术之后，特斯拉直接放弃了电池包上盖的概念，可以在视频中看到，特斯拉的座椅直接被安装在了电池上方。

▲ 前排座椅可直接放置在电池包上

由此来看，特斯拉的 CTC 技术直接革新了原来的底盘。

一位传统车企的专家告诉车东西，采用了这样的设计之后，电池能量及输出功率有了好几倍的提升，续航里程和最高速度也都能得到提升。

但她也认为，电芯直接放置在底盘空间内，没有单独的电池壳体外包，在绝缘、碰撞等方面还面临着一定的挑战。

从媒体展示的视频来看，特斯拉确实已经做出了 CTC 加 4680 电芯的样品了，而这些技术也都会出现在柏林生产的 Model Y 车型之上，而这种产品是否能够真正像特斯拉说的那般优秀，还要等实际产品出现才能得到验证。

大型一体压铸件上岗，产线高度自动化

从媒体拍摄的视频来看，特斯拉柏林工厂可能是现阶段智能化程度最高的特斯拉工厂了。

此前就有媒体报道过，特斯拉将会在柏林工厂大量使用大型的一体压铸机，而在本次开放日活动中，特斯拉也确实向外展示了一体压铸机。

▲ 特斯拉一体压铸机模具

视频中可以看到特斯拉 Model Y 车身的压铸机，通过两个模具，可以直接压铸出 Model Y 的前后两段式的车身。

再结合完整的底盘电池包，前后车身、电池包，就可以完成三合一的车身。

▲ 特斯拉一体式电池包

而采用一体式压铸机之后，车身的零部件将会大幅减少，比如后车身的零部件直接从 70 个减少到了 2 个，这个过程既能解放人力，也能节省 300 多个工业机器人。

不过在工厂内同样也可以看到传统的生产方式，将车身的各个部分进行冲压，并最终完成后期的组装工作。这可能是特斯拉现阶段为了提升产量的做法，毕竟大型的一体式压铸机需要大量的空间，安装也比较困难，只能后续逐步往全面一体压铸机的方向转变。

▲ 特斯拉柏林工厂内景

另外，车东西在媒体拍摄的参观视频中发现特斯拉柏林工厂内部对人工的需求非常少，几乎所有的项目内都是机械臂在进行操作，整个过程非常快速且有序。

正是因为一体式压铸机和工业机器人的使用，特斯拉对于柏林工厂的生产能力非常自信，从一张图片中可以看到，特斯拉在工厂内部的宣传板上写道：“我们的团队得到了一大群机器人的支持，这些机器人可以焊接、铆接和粘合汽车零件。凭借高度精确和快速的运动，我们每 45 秒生产 1 个车身。”

一位特斯拉的粉丝，根据这个数字计算了特斯拉柏林工厂的产量，以每 45 秒一个车身的速度来看，柏林工厂每年可以生产 70 万辆汽车。

▲ 特斯拉一体压铸的 Model Y 前车身

马斯克也对此做了回应，马斯克表示，柏林工厂有望实现 45 秒的持续循环生产，平均一周内有 75% 的时间都可以实现正常生产，如果实行 7 乘 24 的全天候生产，那么柏林工厂每周可以生产 1 万辆车。

按照这个产量来计算的话，特斯拉柏林工厂的年产能可以达到 52 万辆，将会实现特斯拉此前规划的年产能 50 万辆。

但根据以往的经验，特斯拉柏林工厂也将会经历一段时间的产能爬坡，一旦工厂达到峰值生产水平，特斯拉或许会在欧洲掀起更大的波澜。

而随着特斯拉在全球多地陆续布局和建设新的工厂，特斯拉董事长 Robyn 口中的“2030 年成交量突破 2000 万辆”或许也不是没有可能。

除了在生产方面有了较大的提升之外，特斯拉柏林工厂也在进行一些黑科技的测试，在本次开放日中，特斯拉就展示了新型的车灯，车灯可以根据前方道路的情况来进行自适应的调整，确保用户在夜间行车的时候可以获得更好的视野。

新的大灯采用了分辨率比较高的 LED 矩阵，甚至可以在墙壁上投射出“TESLA”的标志。

▲ 特斯拉新款车灯可以投射出“TESLA”标志

工厂已经完成建设，预计下月投产

但说一千道一万，特斯拉的所有想法也都建立在柏林工厂投产的基础之上。

比起上海工厂的一帆风顺，特斯拉柏林工厂的建设过程可谓是一波三折，首先是因为砍树受到了德国环保部门的指责，让特斯拉不得不承诺在其他的地区也进行树木种植，之后该工厂还曾因为保护动物物种、影响当地居民用水等多种事件导致停工，而去年也一度遭遇了疫情的影响。

在种种因素的影响下，尽管特斯拉柏林工厂在 2019 年底就有了计划，但直到最近才建成。

从媒体拍摄的视频来看，特斯拉柏林工厂的主体建筑已经完备了，建筑内部也都已经建立起了完备的生产线，基本上已经达到了投产的状态。但目前特斯拉柏林工厂距离投产还差德国环境部的批准。

▲ 特斯拉柏林工厂建设过程一波三折

马斯克希望可以在未来几周内获得批准，他认为首批从特斯拉柏林工厂内生产的车型将会在下个月下线。

不过，公众对于特斯拉柏林工厂的咨询活动将会在 10 月 14 日结束，之后环境部才会做出最终的决定。

从这方面来看，特斯拉在柏林工厂举办的这场名为“Giga Fest”的工厂开放日活动，应该是为了让公众对于该工厂的认识更加深入。本次活动向外提供 9000 张门票，而柏林工厂所在地勃兰登堡州的居民可以优先获得。

视频显示，特斯拉柏林工厂为此次活动也做了不少的准备，工厂里面的摩天轮、磁暴线圈都展示了这场活动的盛大。

▲ 特斯拉柏林工厂开放日现场