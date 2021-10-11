贝壳找房回应上海研发部门全员被裁：业务调整，优先提供内部转岗机会

10 月 11 日晚间消息，针对上海研发团队裁员的传闻，贝壳找房向新浪科技回应称，对上海地区金融等部分业务进行调整，涉及到的员工将严格遵守国家劳动法等相关法律法规进行妥善安排。

今日有媒体报道，贝壳找房上海研发团队全员被优化，裁员补偿为“N+3”。

对此，贝壳找房方面表示，今年以来，行业环境发生较大变化，公司据此对上海地区金融等部分业务进行调整。对于此次调整涉及到的员工，将严格遵守国家劳动法等相关法律法规进行妥善安排，同时为其优先提供内部转岗机会。