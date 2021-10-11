苹果推出 Beats Studio3 Wireless ACW 限量版：2789 元，10 月 18 日开售

IT之家 10 月 11 日消息 苹果 Beats 与英国潮牌 A-COLD-WALL 合作推出了 Beats Studio3 Wireless ACW 限量版，该耳机采用带有斑点纹理的泥灰色搭配砂石色的撞色设计，售价为 2789 元。

新品将于 10 月 15 日上午 9:00 起在 Beats 限时店微信小程序开始接受抽签预订，并将于 10 月 18 日正式开售，消费者可以在苹果官网、北京 SKP 或其它指定零售商处购买。

Beats Studio3 Wireless ACW 限量版采用带有斑点纹理的泥灰色搭配砂石色的撞色设计，玛瑙色条纹从耳机两侧向下延伸，ACW 标识分别印在耳机的头带内侧和外侧，以及耳机外盒上。

该耳机的包装采用相似的配色设计，并采用回收材料或负责任地管理的森林中的木质纤维原料制作而成。

IT之家了解到，A-COLD-WALL 是 Samuel Ross 在 2015 年创立的英国潮牌，ACW 虽然看似是一家服饰产品创意公司，实则善用多重跨界元素来扮演策展人角色，从电影、音乐、文学到实体展览，通过背景环境赋予纹理质感。

Beats Studio3 Wireless 是 Beats 为人所熟知的经典款无线耳机，支持主动降噪 (ANC) 技术，电池续航时间最长可达 22 小时，采用 Fast Fuel 闪充技术，搭载增强型麦克风，支持实时音频校准。

此外，该耳机还内置高效的 Apple W1 芯片，方便用户与其 iPhone 进行简单的一键配对，并能够与 iCloud 中的任意苹果设备无缝切换，还可以与朋友共享音频。