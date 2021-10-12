英特尔确认 Arc 显卡不会有虚拟加密货币挖矿哈希锁限制，无法确保现货供应

IT之家 10 月 12 日消息 英特尔在今年 8 月推出了 Arc 系列 GPU，并确认基于 Xe-HPG GPU 的第一代迭代代号为 Alchemist，预计将于明年年初亮相，不过最近透露其台式机系列产品将推迟到明年第二季度。

在接受 Gadgets 360 采访时，英特尔 Raja Koduri 等高管更详细地介绍了即将推出的 Arc 产品。预计英特尔移动 Arc GPU 将在明年第一季度的某个时间与 Alder Lake mobile 同时推出。

主持人提问表示，英特尔 Arc GPU 是否具有任何类型的算法，以此避免矿工对这些卡太感兴趣。Roger Chandler 的回应称，英特尔将不会实施任何阻止挖矿的机制：

... 就软件锁和此类性质的事情而言，我们没有开发这个产品或在这一点上设立任何专门针对矿工的功能。就我们正在采取的行动而言，这是一种会进入市场的产品，人们将能够购买它。这（阻止挖矿）不是我们的首要任务。

此外， Raja Koduri 还表示虽然英特尔不能保证良好的货源供应，但 AMD 或 NVIDIA 也不能保证。

IT之家了解到，此前 AMD 首席执行官 Lisa Su 预计缺货至少要到 2022 年下半年才会结束。在此之前，AMD GPU 的成本可能仍会更高，并且仍会存在供应问题。

我们将作为第三名球员加入（AMD 和英伟达所在的这个 GPU 市场）。当需求如此之高且市场如此艰难时，我将始终保持谨慎。所以我不会说在这个高需求市场有足够的供应，但我想我的竞争对手现在都会面临同样的问题。

除此之外，英特尔还确认已经与 ODM 和 OEM 合作，将推出具有定制散热器和功能的非公版 Arc 显卡，而且该公司已经提供了自己的参考设计，以简化和加快定制设计的设计过程。