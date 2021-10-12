微软和英伟达推出迄今为止训练最大最强的语言模型 MT-NLG

IT之家 10 月 12 日消息 语言模型（Language Model）简单来说就是一串词序列的概率分布，主要作用是为一个长度为 m 的文本确定一个概率分布 P，表示这段文本存在的可能性。

大家之前可能或多或少听说过 GPT-3，OpenAI 最新的语言模型，堪称地表最强语言模型，也被认为是革命性的人工智能模型。除此之外还有 BERT、Switch Transformer 等重量级产品，而且业内其他企业也在努力推出自家的模型。

微软和英伟达今天宣布了由 DeepSpeed 和 Megatron 驱动的 Megatron-Turing 自然语言生成模型（MT-NLG），这是迄今为止训练的最大和最强大的解码语言模型。

IT之家了解到，作为 Turing NLG 17B 和 Megatron-LM 的继任者，这个模型包括 5300 亿个参数，而且 MT-NLG 的参数数量是同类现有最大模型 GPT-3 的 3 倍，并在一系列广泛的自然语言任务中展示了无与伦比的准确性，例如：

完成预测

阅读理解

常识推理

自然语言推理

词义消歧

105 层、基于转换器的 MT-NLG 在零、单和少样本设置中改进了先前最先进的模型，并为两个模型规模的大规模语言模型设定了新标准和质量。

据悉，模型训练是在基于 NVIDIA DGX SuperPOD 的 Selene 超级计算机上以混合精度完成的，该超级计算机由 560 个 DGX A100 服务器提供支持，这些服务器以完整的胖树配置与 HDR InfiniBand 联网。每个 DGX A100 有 8 个 NVIDIA A100 80GB Tensor Core GPU，通过 NVLink 和 NVSwitch 相互完全连接。微软 Azure NDv4 云超级计算机使用了类似的参考架构。

更多内容可查看微软和英伟达官方说明：

微软

英伟达