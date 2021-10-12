马斯克再嘲贝索斯，“只能给你颁发银牌”

北京时间 10 月 12 日早间消息，据报道，特斯拉掌门人马斯克和亚马逊创始人贝索斯之间（以及双方公司）的口水战已经成为社交媒体一道风景。当地时间周一，马斯克再一次在 Twitter 上对贝索斯的表态进行了嘲讽，这次他发出了一个银牌表情符。

这个表情符和马斯克上个月作出的一个表态有关系。此前，马斯克的个人财富超过了贝索斯，成为全世界最大富豪。他表示，将颁给贝索斯一块银牌，以及一个“2”字样的雕像。

马斯克发出的这个“第二”的表情符，实际上回应了贝索斯在周日的推文。推文中，贝索斯谈到了一些在亚马逊早期阶段对公司发展存在怀疑的人。

贝索斯在推文中说道：“你要善于倾听，保持开放，但是不要让任何人来定义你自己。”他补充说，今天，亚马逊已经成为全世界最成功的公司之一，并且颠覆了两个完全不同的行业。”

贝索斯和马斯克一直在全球富豪榜前几位，但是如今马斯克财富快速增长，两人的差距正在拉开。据媒体统计，马斯克已经成为全世界有史以来个人财富超过 2000 亿美元大关的第三人。

上周，马斯克的个人净资产猛增了 110 亿美元，主要的原因是他创办的美国民营太空公司 SpaceX 资本估值大增。就在上周五，SpaceX 的估值增长了三分之一，超过了 1000 亿美元大关，成为全世界资本估值第二大的私营（即非上市）公司。

在过去几年里，马斯克和贝索斯的个人财富难分伯仲，交替领先成为全球首富。根据“彭博亿万富豪指数”，马斯克目前的个人财富大约为 2230 亿美元，而贝索斯的个人财富则为 1910 亿美元。

这两个亿万富豪在许多领域成为竞争对手。今年初，贝索斯私人名下的美国民营太空企业“蓝色起源公司”曾指控称，美国宇航局把价值 29 亿美元的月球着陆器合同给了 SpaceX 公司，这一举动并不公平。八月份，蓝色起源向美国一家联邦法庭提出诉讼，要求说法。

另外也是在八月，亚马逊旗下从事卫星宽带业务的子公司 Kuiper 向美国联邦通信委员会提交投诉信，反对 SpaceX 公司扩大星链宽带卫星规模的计划。随后，马斯克嘲讽称，贝索斯之所以从亚马逊退休，是想全身心投入到起诉 SpaceX 的“全职工作”中。