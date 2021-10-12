SA 发布 2021 年 Q3 中欧和东欧 5G 智能手机出货量排行榜：小米、苹果、三星、realme、一加位列前五

IT之家 10 月 12 日消息，Strategy Analytics 最新研究表明，在 2021 年 Q3，小米占据了中欧和东欧 5G 智能手机总出货量的 42%，年出货量增长 5700%。

Strategy Analytics 表示：“小米是 2021 年 Q3 全球领先的安卓 5G 智能手机厂商，同时也在中欧和东欧地区保持领先。小米 5G 智能手机出货量在过去一年里超过了苹果和三星，成为中东欧地区 5G 智能手机销量的第一名。”

IT之家获悉，Strategy Analytics 报告称：“小米预计将在 2021 年全年保持中欧和东欧地区的领先地位，并在 2022 年保持 5G 智能手机出货量的领先地位。小米正在利用华为的缺席，以及红米 Note 9T 5G 和小米 11 5G 等高质量、价格实惠的 5G 智能手机组合发起攻势。”

“其他厂商并没有停滞不前，”Strategy Analytics 表示。“2021 年 Q3，苹果在中欧和东欧地区的 5G 智能手机出货量中排名第二，这是其第三季度推出的 5G 智能手机。苹果预计第四季度 iPhone 13 将表现强劲，但较高的价格将限制其在该地区的影响力。三星凭借更实惠的 5G 智能手机系列排名第三，在该地区的 5G 智能手机出货量中占据 11.5% 的份额，远低于去年第四季度的 34.3%。在中欧和东欧排名前 5 的 5G 智能手机厂商中，Realme 和一加分别占据 7.2% 和 2.5% 的市场份额。虽然 Realme 在去年有所斩获，但小米占据了智能手机的大部分出货量，而苹果则占据了四分之一的市场份额。”