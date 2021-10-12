多接触大自然，最新研究表明树木等自然元素有助于抵御新冠病毒

北京时间 10 月 12 日消息，据报道，到目前为止，美国疾病控制和预防中心仍将新冠肺炎在不同人群中的感染与缺乏医疗保健、工资差距、住房因素等联系起来。不过，旧金山河口研究所、大自然保护协会以及伊利诺伊大学的新研究表明，较少接触大自然也可能成为人们感染新冠肺炎的诱因。

旧金山河口研究所城市自然实验室的首席科学家、《自然可持续性》论文的首席作者艾瑞卡・斯塔伍德（Erica Spotswood）在接受记者采访时指出：“美国不同城市在接触自然方便的不均衡产生了许多影响民众健康的效应，而在新冠疫情期间，这种效应变得越来越显著，”

更令人惊讶的是，上述论文将接触自然与新冠肺炎感染率联系起来。换句话说，树木和其他自然元素能够对周围生活的民众提供预防疾病的保护作用。

研究小组强调，尽管他们的分析从统计角度上来看是合理的，但他们也只是证明了自然与新冠肺炎之间的相关性而不是因果性。

据了解，在美国的环境心理学专家群体中，对于自然和疫情他们有着自己的观点。伊利诺伊大学自然资源与环境科学系副教授、该论文的合著者郭明（音译）在接受记者采访时表示：“事实上，对于大自然可以保护人们避免被新冠肺炎感染的可能性有非常明确的解释。”。“我们知道，人们在公园或树林里待一段时间能够增加体内的’自然杀手细胞’，这是我们身体对抗病毒感染的’军队’。一个人的居住区域越绿色，其感染各种病毒的可能性就越小。当我们接触到病毒时（任何一种病毒），我们的自然杀手军队会在其演变成全面爆发的病症之前立即将它压制住。既然这对于我们研究过的所有病毒都是如此，那么其对于潜在的新冠病毒也有相同的作用。”

研究成果发现，暴露在绿色环境中不仅可以缓解压力，还可以激活人们的免疫反应。树木和其他自然元素还能够降低空气污染和气温，其他研究结论已经明确空气污染和气温与新冠肺炎感染率之间存在关联。

另外，那些居住在公园及其他绿色空间毗邻地区的人们更有可能在疫情明显减轻的地区开展户外社交。

无论什么样的原因，研究团队都建议相关方面在疫情期间应该出台短期措施以移除人们与大自然接触的障碍。比如各地政府应该保持城市公园的开放、安全以及可用。