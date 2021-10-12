小米电视大师 82 英寸至尊纪念版直降 3 万元，限时售价 19999 元

IT之家 10 月 12 日消息，小米在去年 9 月发布了小米电视大师 82 英寸至尊纪念版，售价 49999 元，如今一年多过去了，该机的最新活动降到了 19999 元。

从官方页面来看，小米电视品牌钜惠时间为 10 月 11 日到 10 月 14 日，小米电视大师 82 英寸至尊纪念版到手价不高于 19999 元，相当于打了 4 折，直降 3 万元。

IT之家了解到，小米电视大师 82" 至尊版搭载 8K 超高清屏幕，Mini LED 背光技术，集成“星幕锐影背光系统尊享版”，2000nits 亮度，960 个控光分区，锐影光控技术，使得每块分区可呈现 4096 级明暗变化，量子点 98% P3 广色域。

小米电视大师 82" 至尊纪念版搭载高性能 8K 芯片，能解码最高 8K 60Hz 片源，与爱奇艺深度合作推出 8K 频道，50 部 8K 超高清大片在线观看。

小米电视大师 82" 至尊纪念版搭载 SR 图像增强技术，能将低分辨率内容高品质呈现。搭载「声动之翼」音响系统，独特自动伸缩式设计，相当于外置了 2 个独立 Sound bar，8 单元三分频倒相式低音增强系统，双功放电子分频，完美还原高中低音，支持杜比全景声技术，首次搭载小米自研立体音效，增强环绕立体声场效果。

小米电视大师 82" 至尊纪念版搭载四核高端 8K 芯片 支持 5G 通信高速网络，4GB+256GB 存储配置，千兆有线以太网口，USB 3.0 高速传输，HDMI 2.1 标准协议接口，最高支持 8K 60Hz 画质输入和 ALLM 自动低延迟模式，符合下一代游戏主机标准。