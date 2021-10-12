首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

台积电 10 月 14 日发布三季度财报，下一季度营收预期有望超 150 亿美元

2021/10/12 16:37:49 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：若水
评论：

10 月 12 日消息，据国外媒体报道，芯片代工商台积电官网的信息显示，他们将在 10 月 14 日，发布三季度的财报，财报分析师电话会议将在同日下午举行。

从台积电在官网公布的信息来看，三季度财报分析师电话会议，将在 14 日下午 2:00 开始。董事长刘德音、CEO 魏哲家、CFO 黄仁昭等多位台积电的高管，预计会出席财报分析师电话会议，介绍三季度的状况并回答分析师提出的问题。

由于台积电在每月都会公布月度营收，三季度 3 个月的营收，目前也已全部公布，分别为 1245.58 亿新台币、1374.27 亿新台币和 1526.85 亿新台币，三季度共营收 4146.7 亿新台币，折合约 147.4 亿美元。

在 7 月 15 日发布的二季度财报中，台积电是预计三季度营收 146-149 亿美元，就目前折算的状况而言，台积电三季度的营收已经达到了他们的预期。

除了发布三季度财报，公布营收、利润等各项财务数据，台积电在财报中，还会给出下一季度的营收、毛利润率等业绩预期。

四季度通常是台积电营收最高的一个季度，较三季度会有提升，在三季度的营收已达到 147 亿美元的情况下，他们四季度的营收预期，有望超过 150 亿美元

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：台积电

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用