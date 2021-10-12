苹果前设计主管开设的设计公司“LoveFrom”推出官方网站

IT之家 10 月 12 日消息，据 MacRumors 报道，苹果前设计主管 Jony Ive 和同行设计师 Marc Newson 于 2019 年共同创立了设计公司 LoveFrom。

本周，该设计公司推出了其官方网站。

该网站首次公开了 LoveFrom 的视觉形象，该形象由 Ive 和其他成员设计，包括英国艺术总监彼得・萨维尔、克里斯・威尔逊和安东尼奥・卡多尼，他们都是苹果设计团队的前成员。

该网站本质上奉行极简主义，不包含图像、链接或联系方式。

官网原文：

LoveFrom 是一个创意集体。我们是设计师、建筑师、音乐家、电影制片人、作家、工程师和艺术家。你可能从我们过去的工作中认识我们。我们痴迷于创造和制造的传统。狂热地致力于追求卓越。贪得无厌的好奇心。我们与领导者和创始人合作。我们为快乐而工作。我们发展我们自己的创意。

该网站的字标和文字使用了一种名为“LoveFrom Serif”的新字体，其灵感来自约翰-巴斯克维尔的字母形式，并基于其对矩阵等的研究。

IT之家了解到，Ive 在 2019 年 6 月离开苹果，开创了 LoveFrom 公司。苹果表示，Ive 参与了 4 月份发布的彩色 24 英寸 iMac 的设计。目前仍不清楚有多少员工为 LoveFrom 工作，但 Ive 至少招募了四名他的前苹果同事。