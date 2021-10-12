设计时速 350 公里，郑万高铁湖北段全面进入铺轨阶段

IT之家 10 月 12 日消息，据中国铁路发布，10 月 10 日，随着一对长钢轨铺设在无砟道床上，标志着郑万高铁湖北段全面进入铺轨阶段。

据介绍，郑万高铁全长 818 公里，设计时速 350 公里，北起郑州，经过湖北、终点为重庆万州。

IT之家了解到，郑万高铁湖北段长 286 公里，全线桥隧占比达 90% 以上。

中国铁路方面表示，郑万高铁建成通车后，将缩短重庆、湖北西部、三峡库区与西南、西北、华中、华北等地的时空距离，进一步完善中部和西南地区快速铁路网，极大便利沿线群众出行。