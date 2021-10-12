2021 年 Q3 iOS 游戏下载测算榜：《王者荣耀》登顶，《哈利波特：魔法觉醒》表现最佳

IT之家 10 月 12 日消息，伽马数据最新发布了《2021 年 7-9 月移动游戏报告》，数据显示，2021 年 7-9 月，中国移动游戏市场实际销售收入 554.69 亿元，环比下滑 0.85%，同比增长 9.09%。

报告指出，环比下滑的原因为：一方面长线产品《王者荣耀》、《阴阳师》、《问道》等产品流水较上个季度有所下滑；另一方面，上季度上线产品《航海王热血航线》《摩尔庄园》等流水回落，虽然有新游带来增量，但是不足以补充下滑部分，整体较上季度微降。

数据显示，2021 年 7-9 月 iOS 下载测算榜 TOP10 中，《王者荣耀》登顶，三季度上线的三款新游进入榜单，分别为《金铲铲之战》、《斗罗大陆：魂师对决》、《哈利波特：魔法觉醒》。三款游戏上线 30 天 iOS 日免费榜均保持在 TOP10 以内，《哈利波特：魔法觉醒》表现最佳，上线后 iOS 日免费榜连续 17 天保持在 TOP1。

IT之家了解到，数据还显示，2021 年 7-9 月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 49.66 亿美元，环比增长 12.77%。主要原因是移动游戏《原神》《三国志・战略版》《Puzzles & Survival》等产品海外流水上升；《天涯明月刀》《天地劫：幽城再临》等产品第三季度在海外上线，也带来一定增量。