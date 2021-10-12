苹果将 Face ID 等信息写入底层硬件后，第三方维修市场或迎来寒冬

距离 iPhone 13 系列的发布已经有一段时间了，除了手机的功能评测外，许多动手能力强的博主开始探索 iPhone 13 系列的内部，各种拆解视频和分析报告层出不穷，试图以内部元器件的视角进行解读。

最近，一位国外的博主拆解 iPhone 13 时发现，当更换手机屏幕时，系统会提示“无法验证这款 iPhone 的显示屏是正品的 iPhone 显示屏”，并且还会收到“Face ID 将停止工作”的通知。该博主表示，之所以会出现系统报错通知，可能是 Face ID 和屏幕绑定在了一起的缘故。

也就是说，Face ID 和屏幕的信息被写入到底层硬件当中，想要更换其它屏幕的同时不影响 Face ID 的正常使用，需要想方设法“破解”屏幕和 Face ID 间的识别信息。那么问题来了，苹果为何要采取新的硬件控制方案？第三方维修厂商又有哪些应对措施？

抢第三方维修的饭碗

针对 iPhone 的维修一直都是一门“大”生意，一方面 iPhone 的年总销量虽不如三星，但强在单机型出货量高，且旧款机型的市场存量也较多，使得 iPhone 的维修更有针对性，零部件供应也比较充足；另一方面，iPhone 官方维修价较高，许多地方又没有 Apple Store 线下门店，第三方维修门店便成为了许多用户的选择。

苹果打压第三方维修的方法是增加了一道软件识别的门槛，经过加密的元器件不能轻易更换，根据 iFixit 的说法是，需要苹果官方专门的系统配置软件才能进行识别认证。在去年的 iPhone 12 系列上，苹果就采用过了类似的做法。

以往想要更换 iPhone 的摄像头，只需要拆机更换对应了的元器件即可正常使用，不需要另外的步骤。而在 iPhone 12 系列上，第三方维修厂商直接更换摄像头模组会出现一些 bug，如相机无法正常对焦和无法切换超广角镜头等，系统还会以弹窗的形式告知用户该摄像头无法验证为正品。

更换第三方电池也会遇到同样的问题，在设置的电池选项中，会提示该电池无法验证为正品苹果电池，且无法查看电池健康信息。苹果在不同配件上给第三方厂商设的一道道关卡，既通过技术去约束第三方维修，又通过系统通知的方式告知用户，从市场供给和需求端两个方向去同时打压第三方维修。

苹果这么做的原因很简单，产品维修及相关配套服务所产生的收入实在太诱人了。早前，分析师 Neil Cybart 对苹果的服务业务做过估算，2017 年时 AppleCare 业务收入为 40 亿美元、利润率为 60%，即 AppleCare 为苹果带来了 24 亿美元的利润，以现在的汇率换算约为 154 亿人民币，比美的 2021 年上半年的利润还要高（150.09 亿）。

面对苹果的步步紧逼，第三方维修厂商自然不肯善罢甘休，试图通过新的方法绕过系统检测，那么该方法真的可行吗？

第三方维修厂商的倔强

可能是 iPhone 13 刚开售不久的原因，许多第三方维修厂商还没拿到足够的零部件，当笔者在网店上询问能否修 iPhone 13 的屏幕时，多个商家给到的答案均是“暂时没货”。不过需要注意，没货指的是没有备用配件，并不代表有了配件后不能修。

苹果对 iPhone 13 换屏的技术限制还没有难倒华强北的大神们，有领域内的用户表示：“iPhone 13 系列的零件信息是写入到硬件层级上，安全性非常好，很难通过软件解决”，但如果将原先的编码写入到新的设备上，或许就可以欺骗系统认证。

国外拆机博主证实了这一点，在新的一期视频中，通过芯片移植和安装其它相关部件的方式更换的屏幕，系统不再会弹出无法验证的信息。

其实该方案和以前 iPhone 扩容的方法类似，需要写入新的设备信息数据，如扩容到 512GB 容量，需要拆机后在对应的芯片上写入新的存储信息，以告知系统这是一部 512GB 的手机。

部分第三方维修店铺表示，现在的 iPhone 13 可以换屏幕，但目前只要原装屏（可能有水分），包含手工费和屏幕在内的费用为 900 元，对比苹果官方 2149 元的维修价确实便宜了不少。

同样的，前文提到的 iPhone 12 系摄像头更换问题，并没有难住第三方维修厂商，有厂商表示并不会出现更换第三方配件导致的 bug 问题。

现阶段，影响第三方厂商维修 iPhone 13 系列屏幕的主要因素是配件，其次才到技术层面。其实，苹果推出 AppleCare + 服务才是影响第三方维修市场的关键点，配件可以仿制、技术限制可以破解，但 AppleCare + 引发的市场风潮却在影响其他手机厂商和用户的选择。

苹果推出 AppleCare + 后，其他手机厂商也开始推出自己的额外硬件保护服务，一时间市场上出现了许多“Care 服务”，如 MiCare、vivo care 和 OPPO Care+（焕新版）。相较于苹果，安卓厂商的 Care 服务价格更低，OPPO Find X3 Pro 的价格为 899 元，小米 11 Ultra 则为 949 元，不仅如此，还提供原设备 50% 的折价换新服务。

各大手机厂商推出的 Care 服务，激励用户从维修到换新都选择官方售后渠道，对第三方手机回收和转售行业也是一种无形的打击。从苹果到各大安卓手机厂商，近年来都在强化售后服务能力，留给到第三方维修厂商的市场空间越来越小，低价是他们的优势，但伴随着苹果推出更多的硬件控制方案，逐步抬高第三方维修的成本，让低价的优势越来越不明显。

写在最后

屏幕是智能手机的易损配件，苹果此次在 iPhone 13 系列上针对屏幕维修采取的新措施，是对第三方维修的进一步限制。受苹果影响，安卓厂商也推出了 Care 额外保护服务，但目前所支持的机型普遍较少，大多为旗舰或次旗舰机型，相信在探索出比较成熟的方案后，更多中低端机型也可以享受到类似的服务。

而第三方维修与苹果斗智斗勇的过程，也是第三方维修技术不断更迭的过程。每一次采用新方案限制第三方维修的苹果，似乎总不能有效阻挠第三方维修的发展，为此，更是将原来只是简简单单拆机换零件的第三方维修，逼上了学习软件等更高阶的维修操作，毕竟修 iPhone 是许多行业从业者重要的收入来源。

手机维修的背后其实是一次关于成本的博弈，随着社会经济的发展和人们可支配收入的提高，官方的高质量维修服务会越来越受欢迎。山寨机的发展脉络就是典型的例子，被苹果多次针对的第三方维修厂商，或许会下沉到对维修价格更敏感、旧款 iPhone 机型存量更多的三四线及以下城市。