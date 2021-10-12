小米：ToB 领域我们还是小学生，目标 3 年营收百亿元

10 月 12 日，距离小米 ToB 业务成立已经过去 10 个月，小米召开了首届企业服务峰会，向外界传达了小米 ToB 业务的发展状况以及业务目标。

小米集团合伙人、总裁王翔以及小米 ToB 业务部负责人白鹏会后接受了媒体采访。谈及 ToB 业务的初衷，王翔表示为小米寻找新的营收增长点只是其一，更多的是希望将小米这 11 年来积累的经验分享给更多企业。他认为小米之所以成功，就在于商业模式和效率，小米有机会也有能力帮助其他企业提升运行效率，时机已经成熟。

而对于新成立的 ToB 业务，虽然白鹏表示要在三年内收入实现 100 亿元，但王翔提到对 ToB 业务的营收没有太多要求，最重要的是深耕各行业，将行业做透。

小米为什么要做 ToB 业务？

一直以来小米做的都是 ToC 业务，短短 11 年小米实现了总收入 2459 亿元，早早跨入了世界 500 强。正是因为在 ToC 领域的成功，让小米觉得可以将 C 端的优势来全面赋能 B 端客户。

“小米现在做 ToB 业务，寻找新的业务增长点只是其一，更多是希望能够帮助企业和社会提升运行效率。”王翔表示，“我们有机会和能力来帮助其他企业提升效率，因为我们有 11 年的经验，小米之所以成功，就在于商业模式和效率，之前是腾不出手来，现在机会成熟了。”

2021 年 1 月 1 日，小米成立了 ToB 业务部，白鹏任负责人。

据白鹏介绍，ToB 业务部分为两部分重要的内容：一个是定制终端，一个是打造智能生态。

其中，定制终端是小米 ToB 业务的第一大条线，提供手机、电视、音箱、平板等终端 5 大行业通用解决方案，和大电销、数字政务、海事通讯、制造业、企业礼品等服务。

智能生态则包括住宅、酒店、公寓、办公、养老五大行业智能场景解决方案，小米表示目前正在北京、上海、重庆三地建设智能生态体验馆，并计划未来在深圳、广州、南京、厦门等地建设生态体验馆 + 实验室。

在行业选择上，小米并不是在盲目的选择和扩张，而是选择与小米产品和行业最接近的行业来做，然后一个个慢慢深耕。

“我们知道有很多玩家和友商也都在看重这个市场，小米一定用核心优势来进入，小米是个硬件制造厂商，与很多大的制造厂商也有合作。硬件是一个门槛非常高的行业，涉及品控、研发、供应链管理等等环节，这是我们的核心优势。”王翔表示，“除了手机之外，我们覆盖了好几百个品类，2000 多个 SKU。”

未来目标：3 年营收 100 亿

据了解，自从今年年初小米 ToB 业务成立以来，主要在做研发相关的工作。

“ToB 领域我们还是小学生，是刚刚开始。在智能生态和定制终端我们各覆盖了 5 个行业。上半年的工作主要是在做对行业、客户的理解。”白鹏透露，“我们正式投放到市场是在今年 5 月份。”

虽然投放市场的时间并不长，但在定制终端方面，截至目前，小米定制终端业务覆盖金融、制造业、数字政务等 15 个行业，定制终端数量超过 50 万台，销量超过 100 万台。

智能生态方面则已经有 75% 的 TOP3 地产领军企业与小米达成合作，智能生态业务已经覆盖了 15 个城市。

据透露，未来 1-2 年小米的定制终端目标是与合作伙伴共同实现定制终端年激活增长 100 万台，定制终端市场占有率增至 30% 以上。

“我们的目标是第三年做到 100 亿以上的规模，今年大概有 20 多亿规模。”白鹏透露。

不过，王翔表示对于 ToB 业务，小米不追求所谓的营业额，更关注的是能不能将行业做透、做深。