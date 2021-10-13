英伟达收购 ARM 交易或彻底泡汤：四国监管机构均有意否决

北京时间 10 月 13 日消息，据报道，两位知情人士透露，英伟达（Nvidia）收购 ARM 交易最终或以失败告终， 因为该交易获得监管部门批准的可能性越来越小。

去年 9 月，英伟达与软银达成协议，将以约 400 亿美元的价格从软银手中收购英国芯片设计商 ARM。如果交易能够顺利完成，按美元价值计算，这将是有史以来最大的一笔半导体交易，并这将缔造出西方最大的芯片公司。

若该交易获得批准，将重塑全球芯片产业。为此，一年多来一直处于监管审查状态。今日又有消息称，欧盟反垄断监管机构将对这笔交易展开全面调查。这意味着，反垄断审查不会很快结束。

另有知情人士称，与此同时，美国反垄断监管机构也有意在法庭上阻止这一交易。该知情人士称，美国联邦贸易委员会（FTC）反垄断律师最近与该交易的反对者讨论了是否签署一项反对声明，以在法庭上阻止这笔交易。目前还不清楚是否有公司同意签署声明，但这表明 FTC 对阻止这笔交易持开放态度。

英国监管部门对这笔交易的审查是最早的。今年 8 月有消息称，出于对国家安全方面的潜在风险，英国政府正考虑阻止英伟达收购 ARM。

英国反垄断部门“竞争和市场管理局”（CMA）称，称该交易存在严重的竞争担忧，可能扼杀多个市场的创新，包括数据中心、游戏、物联网和自动驾驶汽车等。

分析人士称，不管怎样，这笔交易可能至少还要等待一年时间才能有结果，远远超出了交易双方最初预期的时间。

当初，英伟达宣布这笔交易时，收购金额约为 400 亿美元。但如今，英伟达股价飙升了 70%，使得这笔“股票加现金”交易的规模增加到 550 亿美元。

之前还有消息称，如果这笔交易被监管部门阻止，软银可能会寻求将 ARM 分拆上市。但知情人士称，如今软银认为，如果将 ARM 剥离为一家独立的上市公司，不太可能获得同样的估值。