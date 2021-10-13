微软免费工具集 PowerToys v0.47.1 发布：修复多个 Bug

IT之家 10 月 13 日消息，微软于 10 月 12 日发布了 Win10/Win11 免费工具集 PowerToys v0.47.1 版。本次更新基于 v0.47.0 版，没有带来新的功能，重点在于修复以往的快捷键、布局方面等 Bug，提高了稳定性。

以下为详细更新日志：

#13516 - [Shortcut Guide] 修复了当释放“Win”键时，开始菜单意外弹出的问题。

#13517 - [PowerToys Run] 修复了按下 Win + Space 组合键无效的 Bug。

#13536 - [PowerToys Run] 修复了按下 Shift + CapsLock 组合键无效的 Bug。

#13585 - [FancyZones] 修复了快捷方式不改变布局的 Bug

#13211 - [FancyZones] 解决了某些应用程序会不按照预设自动调整窗口大小的故障。

#13625 - [FancyZones] 修复了系统锁定后，布局不会自动记忆的 Bug。

IT之家了解到，目前最新版 PowerToys 已经在 GitHub 开放下载，同时在 Microsoft Store 也可以下载。在 v0.47.0 版本更新中，该应用重新带来了按住 Win 键来激活快捷指南的功能的，安装程序大小也得到了缩减。