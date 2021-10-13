比特大陆蚂蚁矿机停止向中国大陆发货，响应国家碳中和政策

10 月 13 日消息，比特大陆 BITMAIN 微信公众号于 10 月 10 日发布公告，称积极响应公司各实体所在地的政府政策。2021 年 10 月 11 日起，蚂蚁矿机将停止向中国大陆（不含中国香港和中国台湾）地区发货。针对已采购远期产品的大陆地区客户，比特大陆工作人员将与其联系，提供替代方案。

公告指出，比特大陆为响应中国政府的碳中和政策，已经完成了几批次碳指标采购，指标主要来源于中国云南、新疆等地的清洁能源发电项目。比特大陆将于后续公布这些碳排放指标的用途。

今年 9 月，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》及国家发改委发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》。央行在《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中，明确了虚拟货币和相关业务活动的本质属性。

央行指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

据悉，7 月份，比特大陆就已宣布剥离旗下矿池品牌蚂蚁矿池，独立在海外开展矿池等业务；6 月份，矿机制造商嘉楠科技宣布正式开启在哈萨克斯坦的自营“挖矿”业务，首批阿瓦隆矿机上架开机运行；亿邦国际也宣布已经停止了国内矿机托管业务，并表示其重心是加速在北美和欧洲等地设立合规矿场，并尽力使用可再生能源供电。