抖音：泛知识内容播放量已占平台总播放量 20%

10 月 13 日消息，《2021 抖音泛知识内容数据报告》（以下简称“报告”）发布。报告显示，过去一年抖音上的泛知识内容播放量年同比增长达 74%。泛知识内容播放量已占平台总播放量的 20%。

近年来，抖音各类泛知识创作者大量涌现，知识类短视频数量和消费数显著增长。泛知识内容受到用户的广泛认可，平均每 5 个播放量里，就有 1 个是泛知识内容。去年，抖音泛知识直播达 100 万场。

目前，抖音泛知识内容已覆盖生活技能、科普、人文艺术、教育、体育、职场六大类别。

其中，生活技能类内容最受欢迎且增长最快，科普类内容也在快速崛起。在泛知识内容播放品类 TOP3 中，生活技能类排名第一；在视频增长总数 TOP3 中，生活技能类增幅达 219%，位列第一；科普类增长达 207%，排名第二。截至 8 月 31 日，抖音已有 792 个生活常识相关话题播放量过亿。

过去一年，科普内容在抖音发展迅速，涌现出大批专业又有趣的科普创作者。博物杂志的新媒体负责人张辰亮 @无穷小亮的科普日常过去一年在抖音里粉丝增长超过千万。

在所有科普视频里，点赞最高的一条来自 @重症医学科曹医生 ——“猝死新闻不断出现，面对心跳骤停只需六分钟，教你真正救命术”。视频里曹医生用 6 分钟分解演示了家庭场景下心脏复苏的步骤，获得 273 万点赞，23 万转发。

报告显示，目前抖音覆盖高校已达 1259 所。其中，清华大学、北京大学、国防科技大学是抖音上粉丝最高的三所大学。过去一年，清华大学、北京大学、同济大学、复旦大学等众多高校在抖音直播开课，累计直播场次达 12580 场，观看人数达 7392 万。其中北京大学开播共 199 场，清华大学共开播 131 场。

同时，越来越多专家、学者、教授、院士入驻抖音，通过短视频和直播分享各领域专业知识，降低知识传播门槛。中国人民公安大学犯罪心理学教授、中国青少年犯罪研究会副会长李玫瑾通过抖音分享育儿、教育知识和理念，受到 214 万粉丝关注，获赞 839 万。海洋地质学家、中国科学院院士汪品先，中国社会科学院社会学所研究员李银河、华中师范大学教授戴建业等在抖音上也广受欢迎。

此外，报告还呈现了不同人群对于泛知识内容的各自偏好。一二线城市人群偏爱财经类，三四线城市人群更爱看亲子教育类，五六线城市人群更热衷艺术类。其中，浙江人偏爱看财经类，广东人更爱法律类，河南人更喜欢传统文化类，东北人更热衷看人文类，福建人更关注亲子教育类，四川人则更钟情于艺术类。

抖音表示，未来，将持续完善泛知识内容体系建设，积极扶持、服务各领域知识创作者，致力于推动大众知识普惠，让每个普通人都可以平等地获取知识。