“公司作息表”火到被举报：涵盖腾讯、阿里巴巴等 1300 + 公司，作息精准到部门

一张作息表，这几天火到被举报。

原因无他：这是一张已汇总 1300 + 公司信息，并且精准到不同部门的「公司作息表」！

简单来看下画风：

不仅包含大大小小的互联网公司，还横跨金融、咨询、房地产，乃至石油、建筑等传统行业。

给出了上下班时间和一周上班天数不说，午饭/晚饭时间、周三周五是否特殊、是否要写周报/日报…… 这样的细节也全都齐备。

简直是校招生必备，打工人宝藏有木有。

上线仅 3 天（截止 10 月 12 日），这个线上文档里总表的浏览量已破 10 万，共汇集 1173 条数据，同时在线浏览人数突破千人。

并且仍在持续更新。

互联网大厂还有多“卷”？

我们大概统计了一下，截至发稿，这张表收集到的 1300 多家公司信息中关于互联网企业的居多，有 1200+。

其余外企、金融（含银行）、以及其他非科技非金融的私企都不超过 100 家。

（表格填写并非严格区分，分类会有重叠，实际数量可能会有误差。）

在互联网公司这一大类里，腾讯公司员工参与度最高，一共有 186 条有关腾讯的数据，其次是阿里和字节。

简单整理一下这些互联网大厂们的数据情况。

△ 按各家公司参与人数多少降序排列

大致可以分为以下几档：

腾讯、阿里、字节、美团、百度、滴滴、快手、小米基本都差不多，大部队都是早 10 晚 9。

但这 8 家卷的程度也并不相同，同样早 10 晚 9，小米有不少能早于 9 点下班的幸运部门，而腾讯、阿里、字节、美团和滴滴 10 点以后下班的比例远比其他大厂高。

刚刚说的都是早 10 晚 9，还有京东、华为这两家，大部队早 9 晚 9。

但这俩呢，还是华为更卷一些：京东有一些部门可以 8 点下班，但华为十之八九都要肝到 10 点。

有意思的一点是，京东有位员工在周五那天不但不能像公司其他部分员工那样早下班，还是“加班最严重的一天”……

那么大厂里有没有稍微 balance 一点的呢？

从表上来看，网易大部队 9 点半上班，但是相比其他大厂表格下清一色的 9 点 10 点，出现 7-8 点的比例不少。所以矮子里拔大个，还不错？

总的来说，工作时间最长的恐怕是京东和华为，以及字节，稍微好点的是网易。

其余大厂差距不大。

倒是哔哩哔哩的工作时间是真的 nice，他们没有周五早走的福利，因为他们基本都早 10 晚 7—— 可以说是相比其他知名互联网公司，每天都是星期五。

乍一看，这张表里知名大厂的记录都至少在 10 条以上，但有一家似乎隐了身：

拼多多，只有 5 条。

但从这 5 条数据来看，拼多多员工早上虽然 11 点上班的居多，但除了 2 位 8 点下班的，还是有 3 位 10-11 点才下，看来“11 11 6”的“11 11”还在。

ps.大厂们几乎都是一周工作 5 天了，但也不是没有 996 的，只不过确实只有零星几个部门。

以上，这边以大厂为代表的互联网行业看完了，来看看一直耳闻“work life balance”的外企吧，是不是真的这样。

筛选出数据最多的 4 个公司，微软、虾皮、爱立信以及 VMware。

整体看上去比国内互联网公司规律不少。大家上班的时间都集中在 9-10 点，下班之间也集中在 6-7 点，妥妥的 8 小时工作制了。

而且微软苏州的 M365 居然早上 10 点半上班，下午最早 5 点半就可以下班了（柠檬.jpg）。

不过外企部门之间的差异也着实不小。同样是微软，北京的一个部门的软开岗位，晚上也能弹到 11 点。

再相比大厂几乎厂厂必写的周报/日报/月报，外企不怎么 care，下面 19 家里只有 5 家要写，2 家只需刚入职期间写。

4 位应届毕业生发起

怎么样，表格的信息量够丰富吧？

事实上，表格的发起者都有一个共同的身份 —— 校招生。

这个项目在 GitHub 上的名字叫「WokerLivesMatter」，参与人是 4 位正在经历互联网秋招的应届毕业生，其中最小的一位出生于 2001 年，最大的一位出生于 1996 年。

4 人其实来自于不同的学校，此前并不相识。

但当其中一位同学在秋招群里透露，想为校招生们整理出一份真实的各大公司工作时间信息表，他们几个人便一拍即合，聚在一起开始维护这个项目。

理由也很简单：即将正式进入职场的几人，都有互联网大厂技术岗实习经历，深感在互联网行业普遍存在 996 现象的背景之下，互联网企业工作时间并不透明。

而作为校招生，工作时间恰恰是选择 offer 非常重要的一个因素。

所以我们创建这个表来分享信息。所谓人人为我，我为人人。 我们知道 996 是不对的，但它就在那里，即使是前几年声势浩大的 996.icu 运动也没有对这个现象做出多少改善。但我们愿意出一份力，即使毫无作用。能做事的做事，能发声的发声。有一分热，发一分光，就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后如竟没有炬火，我便是唯一的光。

在 GitHub 项目页中，作者也写道，“此项目依托于给为打工人们的无私奉献”。

也就是说，只要你作为打工人，愿意参与到这个项目中，就可以为这张表格新增你所在岗位的作息数据。

新增数据目前可通过表格中给出的问卷链接填写，随后会自动更新到表格中。

项目作者还透露，在项目上线以后，他们收到了非常多热心人士的帮助和建议，“大家都想这个项目能做得更好更久”。

比如通过问卷更新信息这个建议，就是在他们遭遇了表格被恶意编辑的情况后，一位名叫 @richar 的网友提供的。

而在表格的交流建议区，也已经有几十条交流评论。

目前，官方的 3 个 QQ 群中，一群二群这 2 个 2000 人群已满员。

此前登上过 GitHub 周榜第二的「955.WLB 不加班公司名单」创建者、微软软件工程师韩骏，也给这个项目点了赞，并表示很愿意提供帮助：

很高兴看到又有新一波的浪潮来了！ 这份表格很好地补充了 955.WLB 名单的不足之处。把作息情况精确到部门级别，有很大的参考价值！ 特别感谢这份表格的创建者和维护者们！可以想象，维护这个表格是需要花费很多的时间和精力的！

△已获作者授权

不过，虽然有不少看过表格的小伙伴都证实，表格中的作息时间基本属实。但作者们也坦言，目前表格尚缺少确保信息准确性的机制。

作者们透露，后续可能会模仿 offeeshow，或者限制每个人提交的次数、加入投票机制来提升表格的可靠性。

另外，前文也提到，该文档一度被举报下线。

对此，作者们表示会继续进行调研并调整项目规划，争取让这个项目存活得更长久一点，在合规合法的前提下为打工人们服务。

那么，看到这里的你，是否有什么想法和建议？

总之，祝各位打工人都能 work life balance。

好好工作，认真生活。