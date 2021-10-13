国产高等级绝缘新材料首次实现工业化示范应用

IT之家 10 月 13 日消息，据中国石化官方微博今日消息，中国石化燕山石化公司 110 千伏电缆绝缘料挂缆示范工程近日正式启动，并首次应用自主研发生产的高等级电缆绝缘料。此举标志着国产高等级绝缘新材料首次实现工业化示范应用，将加速我国高等级电缆绝缘料国产化进程、改善长期依赖进口的局面。

电缆绝缘料是被誉为国民经济神经和血脉 —— 电线电缆的“保护膜”，是包裹在电线电缆外围的绝缘材料，主要包括橡胶、塑料等。常见的电缆绝缘料可用于电压等级为 35 千伏及以下的中低压电缆，而高等级电缆绝缘料可用于 110 千伏及以上的高压、超高压及特高压电缆，适用于深海、航空等领域。长期以来，我国高等级电缆绝缘料主要依赖进口。

中国石化称，自主研发生产的高等级电缆绝缘料性能优异、质量可靠。燕山石化自产高等级电缆绝缘料具有高标准的洁净度、均一度和稳定性，安全性能高，使用寿命长，能够完全满足电压等级为 110 千伏的高压电缆对绝缘材料的性能要求。

2016 年，燕山石化采用自主研发技术，建成国内首套连续法、全封闭、超洁净的高等级电缆绝缘料生产装置。2017 年、2020 年，产品分别通过中国电力科学研究院、国家电线电缆质检中心等权威检测机构试验，具备工业应用条件。IT之家了解到，目前，高等级电缆绝缘料年产能 2.5 万吨，已与 20 余家大中型电缆厂建立合作关系。下一步，燕山石化将继续研发 220 千伏、500 千伏等更高等级的电缆绝缘料，进一步推进我国高等级电缆绝缘料国产化进程。