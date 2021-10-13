SKSE 作者透露，《上古卷轴 5：天际周年纪念版》将不兼容现有大量 Mod

IT之家 10 月 13 日消息，玩过《上古卷轴 5》Mod 的玩家应该都知道 Skyrim Script Extender（SKSE）脚本扩展工具，该工具是许多 Mod 的前置工具。

近日，SKSE 的开发者 Extrawi 在 Reddit 上透露，即将发布的《上古卷轴 5：天际周年纪念版》将在 PC 上为玩家免费更新。然而，该版本采用了 Visual Studio 2019 编译，而非之前的 Visual Studio 2015，改变了代码的生成方式，因此游戏将不兼容现有的大量 Mod。

Extrawi 表示，Mod 开发者或多或少需要进行一些适配工作，才能让 Mod 运行在《上古卷轴 5：天际周年纪念版》。

IT之家了解到，《上古卷轴 5：天际周年纪念版》将是《上古卷轴 5：天际特别版》的免费更新，如果大家习惯在游戏中打 Mod，那么《上古卷轴 5：天际周年纪念版》发布后的第一时间最好不要更新，等过一段时间 Mod 都适配后，再更新到新版本。

《上古卷轴 5：天际周年纪念版》将于 11 月 11 日在 PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X、Xbox Series S 和 Xbox One 上发布。