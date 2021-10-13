中国联通：今年拦截涉诈电话 5707 万，拦截诈骗短信 2.35 亿

10 月 13 日下午消息，2021 年国家网络安全宣传周电信日主题论坛在西安拉开帷幕。论坛上，中国联通与到会嘉宾分享了近年来公司在打击治理电信网络诈骗方面的新举措和新成效。

近年来，电信诈骗案件层出不穷，不法分子猖獗作案，严重威胁到大众的资金财产安全。今年以来，中国联通拦截涉诈电话 5707 万，拦截诈骗短信 2.35 亿，发送来电提醒 1.2 亿，诈骗电话举报、涉案号码举报大幅下降，打击治理工作取得明显成效。

中国联通称，坚决落实国务院联席办工作部署，在工信部指导下坚持系统观念、法治思维、源头治理、综合治理，在工信部统一指挥下，扎实推进“断卡行动 2.0”，建立“二次实人认证”机制，全面排查清理高风险电话卡、物联网卡，规范端口短信、呼叫转移等重点业务，严把入网关，监测防范重点业务安全风险，强化日常运营调度，实现闭环处置，推出“一证通查”等便民服务。

技术方面，中国联通发挥 IT 集约和数据集中优势，建立集团级大数据反诈平台，基于全网集中的话单和信令数据，不断提升运算能力，缩短处置时延，实现涉诈号码精准发现、一点快速处置。

中国联通还利用运营商线上线下渠道优势开展反诈宣传提醒，通过营业网点、微信微博、在线视频、社区教育、公益短信等多种方式进行宣传引导，免费向用户提供境外来电提醒服务，月均发送提醒短信约 1300 万条，提高用户安全意识和识骗防骗技能。

针对 GoIP、猫池等设备被非法利用实施电信网络诈骗时隐蔽性强、发现困难等难题，中国联通深化警企联动，开展“打猫”专项行动，与各地通信管理局、公安机关建立“快打”机制，不断持续迭代模型，结合人工核验，每日推送涉诈线索，协助捣毁了大量犯罪窝点。

下阶段，中国联通将加大跨行业数据合作力度，健全完善“全网一体、协同联动、技管结合、精准高效”的综合治理格局，严厉打击电信网络诈骗犯罪。