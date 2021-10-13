【IT之家开箱】黑鲨 4S 高达限定版图赏：定制强袭自由装备箱，信仰满满

IT之家10 月 13 日消息。今天，黑鲨发布了系列升级款黑鲨 4S/4S Pro，其中 4S 升级了屏幕压感功能，而 4S Pro 则升级到了最新的骁龙 888 Plus 处理器，同时还发布了黑鲨 4S 的高达限定版，不仅拥有定制的外观与主题，还拥有全套定制装备箱。IT之家已经收到了黑鲨 4S 和高达限定版全套配件，并带来了开箱图赏。

黑鲨 4S 在外观方面与黑鲨 4 基本完全一致，均为高度 163.83mm、宽度 76.35mm、厚度：9.9mm、重量为 210g，仍然是一台很有分量的游戏手机。

正面是一块 6.67 英寸的 FHD+AMOLED 全面屏，由于采用了超小中置挖孔的设计，屏占比很高。

本次黑鲨 4S 与万代高达 Seed 系列旗下的自由高达机体进行了深度联名定制，从包装到手机到配件均做了高精度还原的自由高达头像，同时，自由高达极具特征的强化翼甲也在机身背面通过线条结构与配色进行完美还原，这也让整个机身背面更具视觉辨识度。

黑鲨 4S 全系都在中框搭载了磁动力肩键，配合屏幕压感可以实现多手并用。

黑鲨还推出了配套的高达限定的手机壳、黑鲨冰封制冷背夹 2 磁吸版和黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机。

高达限定手机壳延续了机身的蓝白红自由高达设计，但在中间的核心发热处新增了一个导热片，背部有导热硅片，用来和黑鲨冰封制冷背夹 2 磁吸版做配合。

黑鲨冰封制冷背夹 2 磁吸版采用半导体制冷的原理，连接上 USB-C 的供电便可以在短时间内降温 10 多℃，摸起来相当冰凉。并且由于采用磁吸，可以轻松吸附到高达限定手机壳的金属片或 iPhone 的 Magsafe 处，直接导热。

它随机附带了磁性贴片，可以贴到任何平整表面上，可以给任何你想要的设备散热。

配套的黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机高达限定版同样拥有蓝白红的自由高达设计，可以享受 85ms 的超低延迟，按下肩键就有枪声，电竞感满满。

上述手机和配件均已开售：

黑鲨 4S8GB + 128GB 版本售价 2699 元；12GB + 128GB 版本售价 2999 元；12GB + 256GB 版本售价 3299 元。

黑鲨 4S 高达限定版售价 12GB + 256GB 版本售价 3499 元。

冰封制冷磁吸背夹・高达限定版：299 元

铠甲磁吸导热保护壳・高达限定版：99 元

凤鸣真无线耳机・高达限定版：349 元

IT之家的图文评测也已经发布，感兴趣的话可以前去阅读。