首发价 3199 元起，一加 9RT 5G 正式发布：E4 OLED 直屏 + 骁龙 888，支持 65T 超级闪充

IT之家 10 月 13 日消息，今日晚间，一加召开新品发布会，正式推出了全新手机一加 9RT 5G。该机售价 3299 元起，首销限时优惠 100 元，将于今日 20:40 预售，10 月 19 日 10:00 首销。

8GB+128GB 版本售价 3299 元，首发价 3199 元；

8GB+256GB 版本售价 3499 元，首发价 3399 元；

12GB+256GB 版本售价 3799 元，首发价 3699 元。

设计方面，一加 9RT 拥有银黑两色，中框、镜头模组均使用金属材料。其中，骇客银通过左右漫反射渐变纹理，增加玻璃光泽的同时不易沾染指纹；暗物质则采用第二代丝绸玻璃，磨砂更均匀细腻，阳光下散射细小闪光。此外，一加 9RT 全新绿色“青空结界”将于 11 月 1 日正式开售。

屏幕方面，一加 9RT 采用了一块 6.62 英寸 E4 OLED 直屏，支持 600Hz 超灵敏触控与视频超清增强技术，一加称可让 720P 及以下视频提升一倍分辨率，搭配自研万级调光算法，可模拟自然光。

配置方面，一加 9RT 采用骁龙 888 处理器，配备 LPDDR5 内存与 UFS3.1 闪存，内置 4500mAh 电池，支持 65T 超级闪充，搭配电竞三 Wi-Fi 天线，搭载空间散热系统，拥有超大 VC、加厚石墨板、11 根铜碳。

IT之家了解到，一加表示，一加 9RT 搭载 GPA 无极稳帧技术，可智能调度稳定游戏帧率，支持 UI First + IO 预加载，泰尔实验室认证 36 个月不卡顿。

发布会上，一加宣布正式与原神成为战略合作伙伴。一加通过 GPA 技术智能分配调度游戏所需要的资源，达到稳定帧率，又能控制住功耗和发热。

一加还将发起游戏优化计划“代号：炼金”，从技术层面持续优化游戏体验。同时，一加和原神将推出“一加 9RT 原神限定礼盒”，将于两周后亮相。

相机方面，一加 9RT 搭载 IMX766 旗舰传感器，支持 OIS 光学防抖与全新夜鹰夜景算法，还配备 1600W 123° 超广角、4CM 微距镜头、1600W 前置镜头。