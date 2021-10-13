苹果要把 AirPods 耳机打造成健康设备：可监测体温和姿势，可作为助听器

北京时间 10 月 13 日晚间消息，据报道，经过 7 年多的努力，苹果公司已开始将 Apple Watch 智能手表的一些健康监测功能，扩展到 AirPods 无线耳机产品中。

多年来，苹果在 AirPods 和耳内传感器领域的雄心显而易见，它拥有大量将耳机用作健康监控器的专利，甚至可以追溯到七年前。而苹果高管也表示，这一功能将应用到 Apple Watch 以外的设备上。与此同时，市场上也一直有传闻称，AirPods 很快就会有传感器和其他健康监测器。

而如今，这些终于要变成现实了。一些最新公开的文件和知情人士的消息称，将来 AirPods 可能支持体温监测，而且目前已经有了“原型产品”。还可以将 AirPods 作为助听器使用，以帮助听力受损者。

此外，将来的 AirPods 还将内置运动传感器，以监测用户的姿势。如果用户被发现无精打采地坐在椅子上，以及其他类似的行为，耳机就会发出警报。

AirPods 于 2016 年 9 月发布，到当年年底才勉强接受在线订单。然而，早在 2014 年，苹果就已经申请了三项与生物识别传感耳机相关的专利。

根据 2014 年的专利，一套健康监测系统安装在一组耳机或耳塞中，将其放置在耳朵里或耳朵附近，嵌入式活动传感器可以获得温度、汗液和心率等数据。

长期以来，一直有传闻称 AirPods 将整合健康功能。早在 2018 年，知名苹果分析师郭明錤就表示，AirPods 可以与 Apple Watch 和其他设备整合，以实现更好的健康管理。

此外，苹果还提交了多项专利申请，涉及在 AirPods 上引入健康功能。其中包括跟踪心率、运动或其他健康指标的各种传感器。

今年早些时候，苹果公司副总裁凯文・林奇（Kevin Lynch）谈到了将 AirPods 整合到健康中，以及“传感器融合”的概念。林奇暗示，苹果可能会在其 Health 生态系统中包括其他类型的设备传感器，包括 AirPods 中的传感器。

当前，苹果 Health 系统已经在使用“传感器融合”从不同的设备中提取有用的数据，包括 iPhone 或 Apple Watch。