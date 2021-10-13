消息称物美科技搁置香港 IPO 计划，多点新鲜则转赴香港上市

北京时间 10 月 13 日晚间消息，据报道，知情人士今日称，在上市申请失效后，物美科技已搁置香港 IPO 计划。

物美科技总部位于北京，运营着物美超市和麦德龙（Metro）中国门店。今年 3 月 29 日，物美科技向港交所递交了上市申请，但已于 9 月 29 日失效。知情人士今日称，如今物美科技已不再积极寻求上市。

计划中的物美科技 IPO 原计划最多融资 10 亿美元，但 7 月份有报道称，港交所对物美科技的业务运营提出了一些问题，导致 IPO 计划被推迟。

另外，还有知情人士透露，物美科技创始人兼董事长张文中控股的多点新鲜（北京）电子商务有限公司，正考虑将计划中 IPO 地点从美国转移到香港。

该知情人士称，多点新鲜已选定新的顾问公司来筹备香港上市事宜，最快可能在明年进行。

物美科技提交的上市申请文件显示，多点新鲜向物美科技提供零售软件和电子商务数字服务，而物美科技是多点新鲜的重要营收贡献者。

知情人士还称，相关讨论仍在进行中，多点新鲜也有可能决定不在香港上市。而物美科技也可能决定重启 IPO 计划。

对此，物美科技和多点新鲜的一名代表没有立即回复记者的置评请求。

物美科技招股书显示，截至 2020 年 12 月 31 日，物美科技拥有 426 家物美门店和 97 家麦德龙门店。2018 年至 2020 年物美科技的营业收入分别为 213.78 亿、227.47 亿和 390.64 亿元，净利润分别为人民币 2.26 亿、3.94 亿和 7.26 亿元。