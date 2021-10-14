剑指特斯拉，大众 CEO 警告：向电动车转型过慢可导致 3 万人失业

10 月 14 日消息，当地时间周三德国大众汽车发言人证实，大众汽车首席执行官赫伯特・迪斯 (Herbert Diess）曾警告说，如果转型电动汽车的动作迟缓，就可能会导致 3 万名公司员工失业。

迪斯是在今年 9 月份与公司监事会会面时发出的严厉警告。他认为，如果大众汽车从燃油车转向电动汽车的步伐过于缓慢，可能会让公司 3 万名员工失去工作。

迪斯一直是大众汽车向电气化转型的推动力量。欧洲电动汽车市场的竞争日趋激烈，迄今为止大众汽车凭借其 ID 系列电动汽车在当地市场取得了成功。据报道，迪斯表示，公司必须加快电动汽车的普及，否则可能会导致一些汽车停产，落后于竞争对手。

这一问题似乎高度集中在大众汽车现有员工的产出上。大众位于沃尔夫斯堡的汽车制造工厂有 2.5 万名一线员工，每年生产 70 万辆汽车。但是，特斯拉位于德国的新建超级工厂每年将生产 50 万辆汽车，员工也只有大众沃尔夫斯堡工厂的一半左右。特斯拉计划为新建的欧洲超级工厂招聘 1.2 万名一线工人，但工厂产量仅略低于大众汽车。

大众汽车公司的发言人证实了迪斯在监事会会议上的陈述，这也表明电动汽车行业的竞争真实存在。

大众发言人迈克尔・曼斯克 (Michael Manske) 表示：“毫无疑问，面对新的市场进入者，我们必须解决沃尔夫斯堡工厂的竞争力问题。”大众明确提到特斯拉和其他进入该地区的汽车制造商，并表示公司目标是赶超其他打入该地区的电动汽车制造商。曼斯克补充说：“特斯拉正在为格伦海德工厂的产能和规模设定新的标准。”特斯拉柏林超级工厂将配置一些最高科技的工程和制造设计。特斯拉这座新建工厂计划每 45 秒生产一辆 Model Y，每周产能达到 5000 至 10000 辆。

发言人表示，大众汽车也在计划如何应对可能出现的裁员潮，目前还没有定论。“辩论正在进行中，已经有很多好的想法。”曼斯克总结道。

大众汽车工人委员会成员表示，他们不会就迪斯的言论发表声明。然而，一名发言人表示，“减少 3 万个工作岗位是荒谬和毫无根据的。”沃尔夫斯堡市所在的德国萨克森联邦州工 会发言人表示，裁员 3 万人是“不可能的”。