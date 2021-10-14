四个 100% 刷新世界吉尼斯纪录，我国这家电厂新机组正式投运：世界首创“两机一塔、五塔合一”技术

IT之家 10 月 14 日消息，据国家能源集团，国能胜利电厂 2×660 兆瓦超超临界间接空冷燃煤机组已于 10 月 12 日正式投入商业运营，为华北京津及冀北电网和山东电网送电，同时对缓解大气污染，改善生态环境发挥重要作用。

IT之家了解到，该厂是锡林郭勒盟煤电基地锡盟至山东 1000 千伏特高压输电通道配套的重点电源项目。试运期间，该电厂实现了热控自动投入率 100%、保护装置投入率 100%、仪表投入率 100%，平均负荷率 100% 的记录。

此外，该机组采用的“两机一塔、五塔合一”技术为世界首创，建成冷却塔获认世界最高吉尼斯世界纪录，高水份褐煤大功率等离子点火技术填写了国内技术空白，创新采用大气污染物超超低排放，等先进技术此次投运将为京津冀鲁地区提供强有力的能源保障。

虽然是煤电，官方表示其自动、仪表、保护投入率、汽水品质合格率均达到 100％，脱硫、脱硝、除尘装置投入率达到 100%，NOx、 SO₂、粉尘排放浓度均达到国家超低排放要求。

据悉，该项目设计年发电量 72.6 亿度，预计每年向地方纳税 1.2 亿元，可直接解决 600 余人的就业问题，而在建造过程中也实现了多个一次成功和环保“三同时”目标。

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