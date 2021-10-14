针灸研究登上 Nature：哈佛团队找出刺激穴位治疗疾病背后原理

今天，一篇有关“针灸”的研究论文登上了 Nature。

哈佛大学马秋富教授带领的团队研究发现，对小鼠身上的特定“穴位”进行微弱的电刺激，能促进小鼠的抗炎作用，有效降低患有脓毒血症小鼠的死亡率，并揭示了其背后的生物学机理。

这种电刺激的治疗方法类似中医里的针灸。此前，关于针灸是否有效、为啥有效等问题，科学界一直存在争论。

研究人员认为，如果要把电针灸发展成为一种可靠、有效的治疗方法，那么就必须确定刺激“穴位”背后到底是怎样的生物学机理在发挥作用。

而 Nature 的评论文章指出，此番马秋富团队的研究，“首次提供了一种神经元分子标记，针对其设计特定的刺激方法，可以调节身体机能”。

刺激小鼠“足三里”治疗脓毒血症

具体而言，马秋富团队的研究人员在患有脓毒血症的小鼠身上，找到其后肢“足三里”穴位（ST36），并对其进行了电刺激。

他们发现，这样做会激活一组表达 Prokr2 蛋白的感觉神经元。

这些感觉神经元的细胞体位于脊髓下部，延伸出去的突起部分属于支配后肢的坐骨神经，因此它们可以将后肢的感觉信息通过脊髓传回大脑特定区域。

论文指出，这类 Prokr 神经元的神经纤维有特定的分布区域。比如在包裹腹部器官的组织中，研究人员就没有找到这类神经元。

这也就解释了此前科学家们发现的一个现象：刺激足三里可以驱动迷走神经-肾上腺通路，使身体释放抗炎物质，而刺激天枢穴（ST25）则没有这样的效果。

为了确保激活神经元不是机械刺激带来的改变，研究人员还用光遗传学方法激活了 Prokr2 神经元，得到了一样的抗炎结果。

值得一提的是，这组神经元受到的刺激强度不同，会激活不同的神经通路：

受到低强度刺激时，它们会 pick 迷走神经-肾上腺这条路线，驱动肾上腺释放抗炎物质。

受到高强度刺激时，则会诱发独立于 PROKR2ADV 神经元的脊髓交感神经反射。

简单总结一下，这项研究其实是从神经解剖学的角度解释了“穴位”的选择性和特异性。

研究人员认为，这些发现可以为优化生物电刺激的参数铺平道路，以驱动不同的自主神经通路来治疗特定疾病。

研究团队

论文通讯作者马秋富是哈佛大学神经生物学教授。

他 1987 年本科毕业于复旦大学，后于加州大学洛杉矶分校获得博士学位。

他的实验室确定了控制躯体感觉回路形成的转录因子，并绘制了传递机械疼痛/瘙痒的脊髓微回路。

目前，他的主要研究工作，是希望为针灸提供现代神经生物学理论依据。

论文的第一作者为柳申滨博士和王志福博士。

论文地址：

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04001-4

参考链接：

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02714-0

https://mp.weixin.qq.com/s/pM6B9ybBEKrtcnX2CT_O2A