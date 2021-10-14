与富士康合作的菲斯克证实：将在俄亥俄州前通用汽车工厂生产一款电动汽车

10 月 14 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商菲斯克（Fisker）证实，该公司将在位于俄亥俄州的前通用汽车工厂生产一款电动汽车。

目前，该工厂的所有者是电动卡车初创公司 Lordstown Motors。最近，富士康宣布，它将以 2.3 亿美元的价格从 Lordstown Motors 手中收购该工厂。据外媒报道，这笔交易预计将在未来 6 个月内完成。

通过这笔交易，富士康可获得北美的一家工厂，可以在那里打造自己的开源电动汽车平台，并为包括菲斯克在内的合作伙伴提供代工服务。

据悉，作为交易的一部分，该公司还将负责生产 Lordstown Motors 的首款纯电动皮卡 Endurance。

最近，菲克斯汽车公司执行总裁亨利克・菲斯克（Henrik Fisker）透露，如果菲斯克旗下的这款电动汽车与 Endurance 在同一家工厂建造，它将需要一条专门的生产线。

外媒称，如果一切按计划进行，这款电动汽车将在 2024 年投入生产。菲斯克计划每年生产多达 25 万辆汽车用于全球销售，如果需求达到这一水平，该公司还计划在其他国家生产这款电动汽车。

过去 10 年，随着 iPhone 和智能手机市场的增长，富士康的业务一路飙升。然而，随着智能手机市场的成熟，未来的增长潜力很小，这是富士康现在转向电动汽车生产的一个关键原因。