机器狗背上枪成了无人杀手：6.5mm 口径 1200 米射程

10 月 14 日消息，做机器人最出名的波士顿动力公司在合同中禁止给他们的机器人产品配备武器，但拦不住别的机器人公司这样做。

这只背着半自动步枪的机器狗，在刚刚结束的美国陆军协会年会上亮相，由机器人公司 Ghost Robotics 和枪械制造商 SWORD 国际联合打造。

这款机器狗被命名为 SPUR（特殊用途无人步枪系统，Special Purpose Unmaned Rifle）。

搭载步枪的载弹量、装填方式等细节都未公布，不过可以知道的是可以使用 6.5 毫米口径克里德莫尔弹（6.5mm Creedmoor）。

这种子弹专为远距离射击设计，比美军现常用的 7.62x51mm NATO 射程更远，让 SPUR 可以在 1200 米范围内保持精度。

不过这种子弹在美军中还未普及，为了兼容性 SPUR 也可以装填 7.62x51mm NATO 子弹。

Ghost Robotics 公司透露机器狗可以在远程指令下自动装弹、自动清理枪膛，但未说明能否自主射击。

还可用于巡逻、排爆

制造这款机器狗的 Ghost Robotics 是一家美国公司，专注于生产机器狗。

这家公司的核心理念是让机器狗模仿真正的哺乳动物去感受周围的环境。

除了视觉、声学等传感器，还计算受力对电机电流产生的微弱变化去调整行动，每条腿每秒钟都要独立计算 2000 次以上。

他们把机器狗作为一种可移动平台，上面搭载不同传感器和配件去执行不同任务，主要合作对象是美国和澳大利亚的军方。

此前曾做过用拉曼光谱法搜寻并检测危险的化学、生物或放射性材料：

也做过排爆：

已经在美国弗罗里达州、内华达州等地的空军基地广泛用于巡逻。

Ghost Robotics 还计划开发更小更结实的机型，为了能用降落伞或保护泡沫从飞机上空降到作战地点。

不过在机器狗上直接搭载杀伤性武器，这还是第一次。

无人狙击枪 + AI 已投入使用

就在前不久，美媒披露去年遭暗杀的伊朗核科学家法克里扎德就是死于远程遥控 + AI 算法辅助的无人枪。

他们把无人枪系统拆成零件运进伊朗，后组装在一辆皮卡上，操作的人在境外通过卫星遥控操作。

▲ 类似的车载无人枪

图像传输带来的时间延迟和车辆的震动由 AI 算法进行补偿，无人枪械在 1 分钟的时间发射 15 发子弹，却没有一发打中相距只有 25cm 的法克里扎德妻子。

现在，射程更远的枪械结合上可自主移动、体型小容易隐藏的机械狗，执行这种暗杀任务或许会更加容易。

创始人来自宾夕法尼亚大学

Ghost Robotics 公司于 2015 年创立，总部在费城。

联合创始人中的 Avik De（CTO）和 Gavin Kenneally（CPO）博士毕业于宾夕法尼亚大学著名机器人实验室 GRASP。

CTO 同时还在哈佛大学做博士后研究员，在网课平台 Coursera 上还开了两门机器人的课程。