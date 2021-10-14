字节跳动“心动外卖小程序软件”获得登记批准

IT之家 10 月 14 日消息，北京字跳网络技术有限公司“心动外卖小程序软件”获得登记批准，登记号为 2021SR1481161，批准日期为 2021 年 10 月 11 日。

IT之家获悉，今年 7 月份，报道称，字节跳动已进军外卖行业，抖音已成立了针对外卖业务的团队，并在抖音 App 内开始了内测。

外卖业务名为“心动外卖”，其标语为“心动外卖，吃你所爱”。