Palm 回归：将推出真无线蓝牙耳机，外形酷似苹果 AirPods Pro

IT之家10 月 14 日消息 在智能手机出现之前，就已经有一些移动设备出现在我们的生活中，其中 Palm 就是当时的佼佼者。但不幸的是，它没能在如今的智能手机浪潮中幸存下来。在几次易主并多次返场失败之后，Palm 实际上已经从市场上消失了。但如今 Palm 可能会又以一个特殊的方式重返市场。

在沉寂了相当长的一段时间后，Palm 对外宣布了他们的新产品，称会发布一些特别的产品，配图上是一款真无线蓝牙耳机产品，它有着酷似苹果 AirPods Pro 的外观，并表示耳机将于当地时间 10 月 26 日发布。

IT之家了解到，当年 Palm 并未利用新兴的智能手机市场成功复活，其悲剧性失败的原因也是一个谜。也许由于带有一些天生的骄傲，Palm 尝试用自己的移动操作系统去开辟自己的市场，但却一直不能与 Android 和 iOS 相竞争。讽刺的是，Palm 最初创造的 webOS 至今仍然存在，虽然现阶段是为智能电视所设计的。

Palm 先是被惠普收购，之后辗转到 TCL 旗下。在此期间 Palm 确实尝试过发布一些智能手机，例如 Palm 手机（或称 Palm 伴侣手机），是一个在概念和设计上都很有趣的产品，但其最大的缺陷是还需要有一台主力机一起配合使用，这使得大多数人对它望而却步。自那时起，Palm 就再也没有推出新的设备，不过 Palm 一直在社交媒体上提醒大家，Palm 手机仍然存在。