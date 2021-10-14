首发价 399 元，一加 Buds Z2 开启预售：蓝牙 5.2+40dB 主动降噪

IT之家 10 月 14 日消息，昨日晚间，一加正式推出了全新真无线降噪耳机一加 Buds Z2。这款耳机售价 499 元，首发价 399 元，现已开启预售，将于 10 月 19 日 10:00 正式开售。

设计方面，一加 Buds Z2 延续了 Buds Z 系列设计，相比前代产品尺寸小了 15%，保留了 Buds 系列耳机产品 CD 纹设计。

IT之家了解到，一加 Buds Z2 充电盒支持与一加设备或搭载 ColorOS 11 以上的设备开盖闪连功能，当手机蓝牙打开并开启一加 Buds Z2 充电盒，手机将会自动弹窗提醒连接。

一加 Buds Z2 降噪耳机采用 11 毫米动圈单元和柔性复合振膜设计，具备主动降噪功能，降噪深度可以达到 40dB。

通话降噪方面，一加 Buds Z2 采用三麦克风 AI 通话降噪设计，同时支持物理抗风噪设计，在骑行或是运动场景下也可以削弱风噪干扰。

此外，一加 Buds Z2 支持蓝牙 5.2 低延迟双传技术，可使左右耳同步接收蓝牙信号，兼容 iOS 和安卓设备，内置传感器可自动检测耳机佩戴状态，取下耳机音乐会自动暂停，重新佩戴即可播放。

续航方面，一加 Buds Z2 关闭主动降噪可以实现 7 小时音频输出，配合满电充电盒可以实现 38 小时续航表现。开启主动降噪功能，一加 Buds Z2 耳机可实现 5 小时音频输出，配合满电的充电盒可实现 25 小时续航。

配件方面，一加 Buds Z2 提供 3 组不同尺寸的硅胶耳塞供用户替换，可根据实际的使用习惯进行选择，还附赠一根 Type-C 充电线，支持有线快充。