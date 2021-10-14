浙江全面整治利用公共资源参与虚拟货币挖矿和交易行为

IT之家 10 月 14 日消息，据“网信浙江”消息，近期，浙江省开展联合专项整治行动，全面打击利用公共资源参与虚拟货币挖矿和交易行为。

浙江作为能源输入大省，虚拟货币挖矿消耗电力巨大，挖矿硬件迅速升级和算力激烈竞争带来大量能源消耗，与全省碳达峰碳中和目标背道而驰。同时，虚拟货币炒作交易扰乱经济金融秩序，带来非法交易、洗钱、金融诈骗等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。

今年 9 月上旬，浙江省委、省政府对整治利用公共资源参与虚拟货币挖矿与交易行为进行了专项部署，针对利用党政机关、国有企事业和科研院校等单位公共资源参与“挖矿”的行为，在全省范围内开展专项整治工作。

专项行动对全省涉嫌参与虚拟货币挖矿的 4699 个 IP 地址进行了全面筛查，梳理排查出 77 家单位的 184 个 IP 地址存在涉嫌利用公共资源从事挖矿行为。专项检查组通过远程监测、现场检查，技术核查等方式，重点核查了 20 家单位的 119 个 IP 地址，涉及比特币、以太币、涂鸦币、尔格币等 10 余种虚拟货币，查处了一批违纪人员，并对违规所得进行了追缴。

IT之家了解到，9 月 24 日，国家发改委等 11 部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（下称《通知》）称，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目，加快存量项目有序退出。同时，通知也将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。《通知》明确，严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动，禁止新增虚拟货币“挖矿”项 目报装接电。将加大行政执法工作力度，坚决杜绝发电企业特别是小水电企业向虚拟货币“挖矿”项目网前供电、专线直供电等行为。严禁虚拟货币“挖矿”企业以任何形式发展自备电厂供电。

10 月 8 日，国家发展改革委就《市场准入负面清单（2021 年版）》向社会公开征求意见，重新将虚拟货币“挖矿”列入淘汰目录。而这距离上次发改委发文禁止虚拟货币“挖矿”项目仅过去了 16 天。