辛巴旗下 30 名主播参与职业技能考试

IT之家 10 月 14 日消息，今日，辛选集团第一批企业职业技能等级认定考试在辛选直播基地正式举行。这是辛选集团（创始人辛巴辛有志）自 8 月初在广州市人力资源和社会保障局成功备案，获批“企业职业技能等级认定”资质后的首次考试，也是广州市“互联网营销师”新职业首批职业技能等级认定考试。

据悉，本次辛选集团共组织 30 名新晋主播参加了企业职业技能等级认定。

据了解，此次辛选等级认定的工种为互联网营销师职业下的直播销售员，考核分为理论考试和技能实操两部分，通过考试取得职业技能等级证书的主播将被广州市人力资源社会保障部门纳入技能人才统计范围，并按规定落实相关人才政策。

在职业技能等级认定实操考核现场，考生们需要在 1 个小时内完成 3 个模块的任务，包括直播场景搭建、模拟直播、直播复盘。在模拟直播模块，考核力求真实、客观，主播要对产品进行多维介绍并由考评员根据评分细则评分。

IT之家了解到，互联网营销师是 2020 年 7 月人力资源和社会保障部等三部门联合发布的九个新职业之一，已正式纳入《国家职业分类大典》。其中，在“互联网营销师”职业下增设“直播销售员”工种，开启了直播从业人员职业化的新篇章。《人力资源社会保障部办公厅关于支持企业大力开展技能人才评价工作的通知》指出：支持各级各类企业自主开展技能人才评价工作。