谷歌 Android 12 硬件等级要求公布：推荐 6GB 内存 + 1080p 屏幕

IT之家 10 月 14 日消息，谷歌 Android 12 的 AOSP 已于近日正式发布，近期将有多家厂商开启 Android 12 系统升级。

今日，Android 12 的 CDD 兼容性文档已经发布，定义了一些厂商适配以及开发者需要了解的硬件信息。

（注意：硬件不达标不代表无法升级，文档要求厂商、开发者进行分级适配，性能差的设备会损失部分体验。）

Android 12 的 CDD 文档引入了“性能类”概念，开发者可以查询到设备的硬件信息，从而将设备分为不同的性能等级。在性能等级较低的设备中，开发者就可以选择关闭一些功能或者减少一些动画，从而让设备可以流畅运行。

IT之家了解到，Android 12 对应的性能等级 12 要求为：

至少 6GB 内存

至少 400dpi 和 1080p 分辨率屏幕

至少 120MB/s 的顺序写入、250MB/s 的顺序读取、10MB/s 的随机写入和 40MB/s 的随机读取速度

必须（至少）配备一台 12MP 后置摄像头，能够以 4K 30 FPS 的速度进行录制

必须（至少）配备一台 4MP 前置摄像头，能够以 1080p 30 FPS 的速度进行录制

而更低一点的性能等级 11 的要求为：