HTC 发布沉浸式 VR 眼镜 VIVE FLow：可折叠式设计，售价 499 美元

10 月 15 日凌晨消息，全球智能移动设备与沉浸式科技厂商 HTC 召开全球新品发布会，正式推出全新沉浸式 VR 眼镜 VIVE FLow。该设备通过与智能手机连接，提供全新 VR 操控体验。

▲ HTC VIVE FLow

和一体式 VR 设备不同，HTC VIVE FLow 更加轻便和紧凑，它没有用于固定的头带，而是采用了像眼镜一样的佩戴方式。而且，VIVE FLow 可以向下折叠，轻松放入小背包或手提包中。其内部的磁吸式衬垫可以摘取，并支持以水和清洁剂手洗，便于共享设备时替换衬垫。

▲ VIVE Flow 可折叠，可连接智能手机

VIVE FLow 的造型也很有科技感，整机重量仅 189g。VIVE Flow 的内部构造采用专属冷却系统，可以保持眼部干爽，从而让 VIVE Flow 兼具轻巧的机身和舒适的佩戴体验。

VIVE Flow 可以连接智能手机使用，既可以通过 USB-C 有线连接，也可以通过无线连接。它也具备相对独立的运算能力，支持 100 多个 VR 内容的运行。同时，它需要连接外置电池使用，侧面的 USB-C 接口连接各种移动电源。

VIVE Flow 支持 3.2K 分辨率、100 度视场角和 75Hz 刷新率，内置扬声器支持 3D 空间音频，通过内置的消除回声和降噪功能的双收音麦克风，提供身临其境的声音感受，且支持外接蓝牙耳机。另外，它的镜片可以调节屈光度数，满足近视用户的需求，从而免去佩戴眼镜或插入镜片的烦恼。

▲ 内部镜片屈光度数可以调节

▲ 侧边的扬声器

该设备没有控制器，也不支持手部追踪，但你可以使用智能手机进行控制。目前它只支持安卓设备，不支持 iOS 平台。其内置的摄像头可以让你看到外部世界。

▲ 可使用手机充当控制器

HTC VIVE Flow 能做些什么呢？首先配合智能手机，它可以让你沉浸在 VR 的私密空间中，在 VR 视野里查看手机通知、使用手机 App；

其次，HTC VIVE Flow 轻巧的机身便于携带，可以在冥想、心流、大脑训练等场景下佩戴，愉悦身心；

另外，配合 VIVE SYNC，VIVE SESSIONS 等协作工具，VIVE Flow 可以让你随时与亲朋好友社交，或者与同事进行远程协作，移动办公。VIVE Flow 还可以通过超宽的视场角（100 度）随时重温经典大片。

伴随着 VIVE Flow 的发布，HTC VIVE 还推出了一项特殊的 VIVEPORT 订阅计划 —— 无限会员轻量版，每月定价 5.99 美元，让用户可以无限量下载和体验各种 VR 内容，涵盖视频、休闲、艺术、教育、游戏及应用等。官方表示，VIVEPORT 的内容会持续更新, 不断为用户带来更多精彩的 VR 体验。

▲ 可以轻松装入收纳盒中

HTC VIVE Flow 售价为 499 美元，约合人民币 3213 元。