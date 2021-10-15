今年人类将产生近 6300 万吨电子垃圾，价值约 625 亿美元

北京时间 10 月 15 日消息，据电子电器废弃物论坛（WEEE Forum）预测，今年全球将产生近 6300 万吨电子垃圾。如果这一预测准确，今年人类产生的电子垃圾将达到一个令人担忧的里程碑。

图：今年全球将产生近 6300 万吨电子垃圾

电子电器废弃物论坛称，这些电子垃圾蕴藏着惊人价值。世界经济论坛在 2019 年发表的一份报告中预测，每年人类产生的电子垃圾价值约 625 亿美元，超过许多国家的 GDP。

电子电器废弃物论坛主任帕斯卡・勒罗伊（Pascal Leroy）敦促厂商承认在电子垃圾问题中的“作用”，称越来越短的电子产品使用寿命，以及厂商不保护消费者的维修权，是电子垃圾泛滥成灾的重要原因。

联合国可持续循环计划主任鲁迪格・库尔（Ruediger Kuehr）向电子电器废弃物论坛表示，目前，一吨废弃手机含有的金超过同等重量的金矿，这意味着，从技术上说，从手机中“炼金”比从矿石中炼金更有利可图。

除非减少使用量，否则生产智能手机需要的数种其他元素 —— 例如镓、砷、银、铟、钇、钽，下个世纪就可能“告罄”。电子电器废弃物论坛称，人类每年产生的电子垃圾增加 200 万吨，被回收利用的不足 20%。