TCL 雷鸟智能眼镜先锋版发布：首款双目全彩 MicroLED 光波导 AR 眼镜

IT之家 10 月 15 日消息，由 TCL 电子孵化的 AR 新锐公司雷鸟创新今天发布首款双目全彩 MicroLED 全息光波导 AR 眼镜 —— 雷鸟智能眼镜先锋版。

据官方介绍，雷鸟团队潜心研发了三年，通过自研光波耦合分析和优化算法，在效率、色散、可量产性上取得了平衡，同时率先使用高折射率玻璃晶圆，大幅减小了全反射临界角，让大角度光线也能够进行波导传输，最终研发出最优的单层波导架构，为实现 AR 眼镜的轻量化迈出了关键一步。

在微型显示屏上，主流方案有：LCOS、DLP、硅基 OLED、MicroLED。相比于其他技术方案，MicroLED 最大优势是自发光、色域广、亮度高，同时光机足够小巧。雷鸟称，经过反复设计和大量实验，创新性研发了自有的独特「全彩微显示引擎」，兼顾亮度与能耗，最终在最微小的尺寸上实现了全彩 MicroLED 与单层超薄全息光波导的完美结合。

在功能和场景方面，雷鸟智能眼镜先锋版除了能够实现基础的「信息提示」、「拍照分享」、「拍照翻译」、「智联控制」外，陆续还将上线「多屏呈现」、「实景导航」、「实景翻译」、「车镜联动」等功能。

IT之家了解到，雷鸟并未公布这款雷鸟智能眼镜先锋版的售价以及上市时间，只是称希望在 3-5 年之后，继续为全球用户提供超越现在大家想象的产品，帮助大家在现实和虚拟融合的世界里无所不能，让想象更真实。