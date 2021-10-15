天猫双 11 互动游戏首次公测，将于 21 日零点上线

IT之家 10 月 15 日消息，近日，天猫双 11 互动游戏项目组首次举办公测，部分媒体和达人抢先参与内测反馈。

据介绍，今年互动游戏规则和玩法相比往年有较大区别，将于 10 月 21 日零点正式上线。

往年，淘宝推出了“盖楼”、“养猫”等互动游戏，不知道今年天猫会带来什么新鲜玩法呢。

IT之家了解到，今年天猫双 11 将从 10 月 20 日开始，一直到 11 月 11 日结束，一共分 2 个阶段的预售期和 2 个阶段的开卖期。