全国住房公积金支付宝/微信小程序正式上线运行：一键查询、办理，“无感漫游”

IT之家 10 月 15 日消息，据住房和城乡建设部发布，在前期试运行的基础上，全国住房公积金小程序已上线运行。小程序提供了全国统一的住房公积金服务入口，实现全国各城市住房公积金管理中心线上服务渠道的互联互通。

截至目前，全国缴存人使用小程序查询个人住房公积金信息累计 2.03 亿人次，办理了跨城市住房公积金转移接续 18.18 万笔，划转资金累计 17.57 亿元。

IT之家获悉，缴存人通过小程序可实现住房公积金账户、资金跨城市转移“一键办”，不再需要前往柜台办理异地转移接续业务，大大缩短了办理时间，进一步方便了人力资源的跨区域流动。同时，可实时查询个人住房公积金缴存、提取、贷款信息，掌握住房公积金变化情况。不管人在哪里，在哪个城市缴存，缴存人都可以通过小程序查询和办理住房公积金相关业务，初步实现全国住房公积金“无感漫游”。住房和城乡建设部深化区块链、大数据等新技术应用，为小程序运行构建了可信的数据环境，确保缴存人的信息和资金安全。

目前，小程序已对接全国一体化在线政务服务平台、微信、支付宝、部分银行客户端等公共服务渠道。

下一步小程序将对接更多渠站道，逐步上线更多服务事项，让缴存人可以更方便、多渠道接入并享受统一的住房公积金服务。